Скільки країн НАТО готові запросити Україну до членства в Альянсі: відповіла Стефанішина

За словами Стефанішиної, країни-партнери усвідомлюють, що членство України є гарантією безпеки для Києва.

Переважна більшість країн НАТО готові підтримати запрошення України до членства в Альянсі. Втім, не всі мають намір це зробити найближчим часом.

Про це розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю РБК-Україна.

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За її словами, країни-партнери усвідомлюють, що членство України є гарантією безпеки для Києва.

"Якщо говорити за 30-бальною шкалою чи за 31-бальною шкалою, то щонайменше 15 балів є за тими країнами, які однозначно усвідомлюють потребу такого рішення. Це питання не того, підтримують вони Україну або не підтримують – всі країни підтримують Україну, всі країни пішли на безпрецедентні історичні й політичні рішення", – сказала вона.

Як зауважила Стефанішина, щонайменше половина союзників чітко усвідомлює важливість і стратегічну значимість рішення щодо вступу України "для посилення Альянсу, визначення ролі Альянсу загалом як безпекової організації та закріплення позиції щодо гарантій безпеки у вигляді членства в НАТО і гарантій безпеки в Європі".

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав лідерів НАТО під час зустрічі у Вільнюсі, яка відбудеться 11-12 липня, зосередитися на нарощуванні боєздатності України – замість її швидкого членства в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що на саміті у Вільнюсі для України буде ухвалений "багаторічний пакет допомоги", який, зокрема, передбачатиме модернізацію ЗСУ. За його словами, це приведе Україну у відповідність до стандартів НАТО.

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