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Скільки країн розслідують воєнні злочини РФ проти України: відповідь Офісу генпрокурора

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Скільки країн розслідують воєнні злочини РФ проти України: відповідь Офісу генпрокурора

Юрій Бєлоусов / Фото: Ґрати

Усі причетні понесуть неминучу відповідальність за те, що скоїли в нашій країні.

Сьогодні 24 країни світу розслідують злочини, які вчинялися і вчиняються на території України. У цьому їм допомагає українська сторона, надаючи необхідні докази.

Про це розповів керівник Департаменту воєнних злочинів Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.

Які країни розслідують воєнні злочини Росії в Україні

За словами керівника, цинічні і криваві злочини, які окупанти здійснюють в Україні, сьогодні розслідують у 24 країнах світу. Йдеться про:

  • Велика Британія;
  • Литва;
  • Латвія;
  • Естонія;
  • Іспанія;
  • Італія;
  • Франція;
  • Німеччина та інші.

Не маючи доступу до території України, пояснює Бєлоусов, ці країни нерідко звертаються до наших правоохоронців. Вони допомагають у проведенні розслідування, здійснюючи ті чи інші дії та забезпечуючи належними матеріалами.

"Ми постійно звертаємось до них з проханням почати переслідувати воєнних злочинців у своїх судах – для цього ми гарантуємо надання всіх доказів", – розповів Бєлоусов.

Нагадаємо, в Австрії заявили про підтримку створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів російських агресорів в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
619
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