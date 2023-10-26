Скільки країн розслідують воєнні злочини РФ проти України: відповідь Офісу генпрокурора

Усі причетні понесуть неминучу відповідальність за те, що скоїли в нашій країні.
Сьогодні 24 країни світу розслідують злочини, які вчинялися і вчиняються на території України. У цьому їм допомагає українська сторона, надаючи необхідні докази.
Про це розповів керівник Департаменту воєнних злочинів Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.
Які країни розслідують воєнні злочини Росії в Україні
За словами керівника, цинічні і криваві злочини, які окупанти здійснюють в Україні, сьогодні розслідують у 24 країнах світу. Йдеться про:
- Велика Британія;
- Литва;
- Латвія;
- Естонія;
- Іспанія;
- Італія;
- Франція;
- Німеччина та інші.
Не маючи доступу до території України, пояснює Бєлоусов, ці країни нерідко звертаються до наших правоохоронців. Вони допомагають у проведенні розслідування, здійснюючи ті чи інші дії та забезпечуючи належними матеріалами.
"Ми постійно звертаємось до них з проханням почати переслідувати воєнних злочинців у своїх судах – для цього ми гарантуємо надання всіх доказів", – розповів Бєлоусов.
Нагадаємо, в Австрії заявили про підтримку створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів російських агресорів в Україні.
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