Скільки країни ЄС витрачають на утримання українських біженців - дослідження

Кількість тих, хто покинув Україну, наразі перевищила кількість біженців із Сирії.

Таке порівняння зробило видання Public News Time.

"Це найбільша криза біженців у Європі з часів Другої світової війни", - додає джерело.

Країни Європи надали українським біженцям негайне право на роботу. Це був хороший сигнал. Іммігранти можуть зробити внесок в економіку приймаючої країни. Тим, хто залишиться, буде легше асимілюватися, пишуть ЗМІ.

"У березні Польща підрахувала, що їй доведеться витратити щонайменше 11 мільярдів євро на житло, соціальні послуги та інші витрати для українських біженців", - передає джерело.

Джованні Пері, економіст Каліфорнійського університету в Девісі, вважає, що кожен біженець може коштувати 8 000-10 000 доларів США в перший рік, які підуть на житло та іншу підтримку. Але з огляду на жорсткі європейські ринки праці, він очікує, що українські біженці, які залишаться, зароблять достатній дохід у наступні роки.

Спеціалісти очікують, що українці збільшать робочу силу ЄС на 0,5%. За даними Європейського центрального банку, з першої групи тільки 17% сирійських біженців працездатного віку отримали роботу після двох років перебування в країні, і менше 50% після п'яти років.

Згідно зі звітом центрального банку, тільки кожен шостий біженець, який прибув до Польщі, хоче залишитися тут назавжди. Головною причиною була проблема забезпечення себе.

Додамо, що географічна і культурна близькість України повинна допомогти біженцям асимілюватися, як і їх відносно високий рівень освіти.

Середній біженець в Європі в середині десятиліття був молодою людиною зі скромною кваліфікацією, а у випадку з українськими біженцями це, швидше за все, жінка з вищою освітою.

Як повідомлялося, до польських шкіл пішло майже на 10 тисяч дітей менше, ніж очікувалося.

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