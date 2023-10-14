Скільки людей виїхали з Сектора Гази ще до наказу Ізраїля – дані ООН

Ізраїль наказав мешканцям Сектора Гази за добу покинути свої домівки.

Ізраїль 13 жовтня наказав мешканцям північної частини Сектора Гази переселитися на південь анклаву протягом 24 годин. За даними ООН, понад 423 000 тис. осіб залишили свої домівки ще до того, як Ізраїль озвучив свій наказ.

Про це повідомила ООН, передає The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) опівночі в п'ятницю повідомила ООН про те, що все палестинське населення на північ від Гази має переселитися до південної частини впродовж 24 годин.

ЦАХАЛ наказав у своєму зверненні всім жителям півночі сектору Гази переміститися на південь, проти цього виступила терористична організація ХАМАС та президент Палестини Аббас.

Згідно з даними звіту компанії Demographia, у міській зоні навколо Гази на півночі регіону проживають 1 851 000 осіб.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з Сектора Гази.

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