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Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

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Олена КапнікОлена Капнік
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Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

За добу, 22 грудня, знищено понад тисячу загарбників. / Фото: Associated Press

Вчора ЗСУ "приземлили" три російських Су-34.

Станом на 23 грудня 2023 року ЗСУ знищили 352 390 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1040 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 352 390 (+1040) осіб,
  • танків - 5854 (+17) од,
  • бойових броньованих машин - 10871 (+28) од,
  • артилерійських систем - 8286 (+36) од,
  • РСЗВ - 932 (+0) од,
  • засоби ППО - 611 (+0) од,
  • літаків - 327 (+3) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6384 (+19),
  • крилаті ракети - 1613 (+0),
  • кораблі /катери - 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10995 (+51) од,
  • спеціальна техніка - 1223 (+6).

Як повідомлялося, командувач ПС Микола Олещук 22 грудня повідомив, що ЗСУ знищили на півдні три ворожі бомбардувальники Су-34. Згодом стало відомо, що саме він і спланував цю операцію. 

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Дата публікації
Перегляди
720
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