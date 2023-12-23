Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати ворога

Станом на 23 грудня 2023 року ЗСУ знищили 352 390 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1040 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 352 390 (+1040) осіб,

танків - 5854 (+17) од,

бойових броньованих машин - 10871 (+28) од,

артилерійських систем - 8286 (+36) од,

РСЗВ - 932 (+0) од,

засоби ППО - 611 (+0) од,

літаків - 327 (+3) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6384 (+19),

крилаті ракети - 1613 (+0),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10995 (+51) од,

спеціальна техніка - 1223 (+6).

Як повідомлялося, командувач ПС Микола Олещук 22 грудня повідомив, що ЗСУ знищили на півдні три ворожі бомбардувальники Су-34. Згодом стало відомо, що саме він і спланував цю операцію.

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