Скільки ракет залишилося в Росії: Резніков опублікував свіжу статистику

У країни-агресорки залишилося мало високоточних ракет, зате кількість радянських тактичних ракет С-300 є величезною.

У Росії на сьогодні залишилося 19% високоточних ракет (536 штук), близько 78% тактичних ракет (7 310 штук) та 12% (90 штук) дронів.

Про це свідчить інфографіка, яку опублікував у Мережі міністр оборони України Олексій Резніков.

"Формула безпеки: Ракетна міць "другої армії світу" обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженої на потужність української ППО", – йдеться в заяві Резнікова.

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Так, згідно з опублікованими даними щодо високоточних ракет, шо в РФ залишилося:

55% "Іскандерів",

усього 9% "Калібрів",

16% ракет Х-101, Х-555/55СМ,

44% ракет Х-22/32,

84% ракет Х-47М2 "Кинжал".

Загалом від початку вторгнення російські війська використали 2 237 високоточних ракет із наявних у них 2 257. Від лютого 2022 року і до цього часу країна-агресорка спромоглася виготовити 516 високоточних ракет.

Щодо тактичних ракет, то в Росії залишилося:

69% ракет 3М-55 "Онікс",

83% ракет С-300;

33% ракет Х-29/31/35/58/59.

Так, від початку повномасштабної війни російська армія використала 2 110 тактичних ракет із наявної в неї кількості у 8 970. За період війни в Росії виготовили 450 тактичних ракет. Тобто в РФ залишилося ще 7 310 таких ракет.

Фото: Twitter-сторінка Олексія Резнікова

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія може щомісяця виготовляти близько 50 нових ракет "Калібр" та Х-101.

В українській розвідці також інформували, що Росія закупила в Ірану 1700 дронів Shahed-136, які отримує траншами. Водночас балістичні ракети Тегеран поки Москві не передав.

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