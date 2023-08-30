Скільки разів невідомі безпілотники атакували Росію та Крим: ЗМІ назвали точні цифри

Удари у ніч проти 30 серпня були наймасштабніші.

Від початку 2023 року невідомі безпілотники понад 190 разів атакували Росію та тимчасово окупований Крим.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання невідомі дрони від початку 2023 року понад 190 разів атакували РФ і окупований Крим.

"Згідно з аналізом BBC Verify, з початку року в Росії і в підконтрольному Росії Криму відбулося понад 190 ймовірних атак безпілотників - на основі відстеження повідомлень у російських ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

Удари, які відбулись у ніч проти 30 серпня, були націлені щонайменше на шість російських регіонів, є наймасштабнішими в 2023 році.

Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня на аеродромі в російському Пскові пролунали гучні вибухи. Після цього там спалахнула пожежа. Росіяни заявили про "атаку дронів" та знищення 4 військово-транспортних літаків Іл-76.

Також росіяни повідомляли про нібито "атаку дронів" й на інші регіони. Зокрема у Брянську дрон нібито впав на місцевий завод.

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