Скільки Росія витратила грошей на війну: цифра вражає — джерело Reuters

Через війну в Україні Кремль скасував заплановані раніше витрати в розмірі 1,3 трильйона доларів на економічне зростання до 2026 року.

На розгортання та утримання своїх військ для повномасштабної війни проти України держава-агресорка витратила уже понад 200 млрд доларів.

Про це повідомив журналіст Reuters Ідріс Алі на платформі Х (колишній Twitter) з посиланням на неназваного чиновника США.

"Росія, ймовірно, витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та утримання військ в Україні", - йдеться у дописі.

Журналіст уточнив, що ця сума включає 10 млрд доларів, які Російська Федерація втратила через скасування продажу своєї зброї.

Окрім того, через війну в Україні Кремль скасував заплановані раніше витрати в розмірі 1,3 трильйона доларів на економічне зростання до 2026 року.

Американський чиновник, якого цитує журналіст Reuters, озвучив також ймовірні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення — 315 тисяч пораненими чи вбитими.

Також він додав, що від лютого 2022 року українські війська знищили або пошкодили у Чорному морі щонайменше 20 середніх та великих кораблів ВМФ Росії та один танкер під російським прапором.

Нагадаємо, 14 лютого прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що “спеціальна воєнна операція” в Україні може тривати довше, ніж планувалося. За його словами, бойові дії не закінчаться цього року.

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