Скільки Росія за день витрачає на війну проти України та яких втрат зазнає

Росія витрачає на день війни проти України близько 400 млн дол. Найдорожче країні-агресорці обходяться снаряди та ракети, якими вона атакує Україну.

Одна з найменших статей витрат – це зарплати російських військових.

Про це повідомляє Forbes.

Щодо витрат на армію, то російським контрактникам пропонують зарплату від 200 до 300 тис. руб. на місяць за війну проти України, а також додаткові виплати (53 дол. добових та виплата бойових).

У середньому РФ на одного солдата, що воює, витрачає близько 200 дол. на день. Кількість російських військ складає приблизно 100 тис. осіб. Тобто витрати на оплату російського війська складають близько 20 млн дол. на день. А на компенсації за поранених і вбитих військових бюджет РФ має витрачати близько 50 млн дол. на день.

За добу окупанти використовують до 50 тис. снарядів на близько 1000 дол. По Україні загарбники випускають приблизно 20 ракет на день. Ціни на них коливаються від кількох сотень тисяч доларів до 10 млн дол. і більше. Найчастіше Росія використовує ракети комплексів "Іскандер" по 3 млн дол. кожна, "Калібр" по 6,5 млн дол. та дешевші радянські ракети Х-22 і Х-55 вартістю 1-2 млн. дол. Тож, середня вартість однієї російської ракети становить близько 3 млн. дол.

Витрати на військову техніку

Найбільше серед військової техніки Росія втрачає танків та авіації. Так, у середньому за день війни втрачається авіації на суму 60 млн дол., а танків і бронемашин – на 40 млн. дол.

Згідно з інформацією від Генштабу ЗСУ, окупанти втратили в Україні понад 1650 танків. Ціна одного – від 0,5 млн до 3-5 млн дол. Більшість знищених танків ­– модернізовані Т-72Б, їхня вартість – близько 2 млн. дол.

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Ціни на російську бронетехніку становлять від 150-200 лис. доларів за старі МТ-ЛБ та БМП-1 до 2 млн дол. за модернізовані БМП-2 та БМП-3.

Найдорожче Росії обходиться авіація та флот. Ціна старого штурмовика Су-25 – близько 11 млн. дол., а нового Су-35 – 100 млн. дол. Тож середня вартість одного збитого ворожого літака складає 25 млн. дол.

Звісно, найдорожчою втратою РФ є затоплений крейсер "Москва" – 750 млн. дол. Загалом Україна знищиларосійського флоту на суму понад мільярд доларів за весь час війни.

Супутні втрати РФ

Орієнтовні витрати на підтримку тилу складають 50-100 млн доларів на день.

Загалом Росія щодня втрачає на війні суму, рівну вартості експорту газу до ЄС.

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Від початку повномасштабного вторгнення до України країна-агресорка витратила на війну близько 55 млрд дол.

В довгостроковій перспективі РФ може заплатити одну з найвищих цін за війну після Другої світової.

Нагадаємо, 20 липня після засідання у форматі "Рамштайн" голова Пентагону Ллойд Остін повідомив, що багато держав погодились озброєнням допомагати ЗСУ.

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