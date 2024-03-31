Скільки росіян повірило у брехню Путіна про причетність України до теракту у "Крокусі" – результати опитування

Більшість росіян повірили у брехню Путіна про причетність України до теракту у "Крокусі" і назвали диктатора "найнадійнішим" джерелом інформації про атаку.
Кремль використав теракт у Crocus City Hall у Підмосков'ї в якості пропагандистського інструменту проти України і більшість росіян в це повірили.
Про це свідчать дані англо-українського соціологічного проєкту OpenMinds, повідомляє Financial Times.
"Опитування, проведене невдовзі після нападу, показало, що більшість росіян вважають, що за ним стоїть Київ, хоча, враховуючи, що президент Володимир Путін пригнічує інакодумство, як і раніше, важко визначити, наскільки щире зростання антиукраїнських настроїв у Росії", — пише FT .
За результатами опитування, понад 50% росіян вірять, що українська влада нібито причетна до теракту у концертній залі Crocus City Hall.
- 27% громадян РФ вважають, що теракт влаштували бойовики ІДІЛ.
- 6% росіян звинуватили в теракті "колективний Захід" — США, Велику Британію та НАТО.
Російські респонденти віком 18-30 років, які виступають проти війни в Україні, були більш схильні звинувачувати у нападі ІДІЛ, а не Україну. Серед противників вторгнення до України загалом 50% звинувачують у теракті ісламістів, тоді як серед прихильників війни таких 12%.
Що цікаво, за даними OpenMinds, понад 75% росіян, які взяли участь в опитуванні, вважають Путіна "найнадійнішим" джерелом інформації про атаку.
Нагадаємо, що 22 березня в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту “Пікнік”. В РФ повідомили, що жертвами атаки стали 144 людей. Частина з них загинула від вогнепальних поранень, частина – під час пожежі. Ще понад 550 людей постраждали. Російськими силовиками було аарештовано дев'ятьох осіб, у тому числі четверо людей, яких називають виконавцями теракту.
"Ісламська держава" заявила про відповідальність за напад. Це підтверджують Сполучені Штати та спецслужби інших західних країн. За інформацією Reuters, за терактом у "Крокус Сіті" стоїть ІДІЛ-К.
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