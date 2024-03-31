Скільки росіян повірило у брехню Путіна про причетність України до теракту у "Крокусі" – результати опитування

Більшість росіян повірили у брехню Путіна про причетність України до теракту у "Крокусі" і назвали диктатора "найнадійнішим" джерелом інформації про атаку.

Кремль використав теракт у Crocus City Hall у Підмосков'ї в якості пропагандистського інструменту проти України і більшість росіян в це повірили.

Про це свідчать дані англо-українського соціологічного проєкту OpenMinds, повідомляє Financial Times.

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"Опитування, проведене невдовзі після нападу, показало, що більшість росіян вважають, що за ним стоїть Київ, хоча, враховуючи, що президент Володимир Путін пригнічує інакодумство, як і раніше, важко визначити, наскільки щире зростання антиукраїнських настроїв у Росії", — пише FT .

За результатами опитування, понад 50% росіян вірять, що українська влада нібито причетна до теракту у концертній залі Crocus City Hall.

27 % громадян РФ вважають, що теракт влаштували бойовики ІДІЛ.

% громадян РФ вважають, що теракт влаштували 6% росіян звинуватили в теракті "колективний Захід" — США, Велику Британію та НАТО.

Фото: ft.com

Російські респонденти віком 18-30 років, які виступають проти війни в Україні, були більш схильні звинувачувати у нападі ІДІЛ, а не Україну. Серед противників вторгнення до України загалом 50% звинувачують у теракті ісламістів, тоді як серед прихильників війни таких 12%.

Що цікаво, за даними OpenMinds, понад 75% росіян, які взяли участь в опитуванні, вважають Путіна "найнадійнішим" джерелом інформації про атаку.

Нагадаємо, що 22 березня в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту “Пікнік”. В РФ повідомили, що жертвами атаки стали 144 людей. Частина з них загинула від вогнепальних поранень, частина – під час пожежі. Ще понад 550 людей постраждали. Російськими силовиками було аарештовано дев'ятьох осіб, у тому числі четверо людей, яких називають виконавцями теракту.

"Ісламська держава" заявила про відповідальність за напад. Це підтверджують Сполучені Штати та спецслужби інших західних країн. За інформацією Reuters, за терактом у "Крокус Сіті" стоїть ІДІЛ-К.

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