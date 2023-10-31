Скільки росіян виступають проти війни й готові підтримати Путіна у припиненні вогню – опитування

Наразі 55% російських громадян виступають за початок переговорів, а 38% – наполягають на продовженні бойових дій. Втім, якби Володимир Путін вирішив припинити збройну агресію в Україні, 70% росіян підтримали б свого лідера.

Про це свідчать результати опитування російської аналітичної організації "Левада-Центр".

Росіяни впевнені, що воєнні дії триватимуть:

понад рік – 46%;

від пів року до року – 23%;

важко з відповіддю – 22%.

Якби була опція повернутися у минуле, йдеться у повідомленні, то так звану "СВО" підтримало б 43% росіян, а 41% – виступили б проти неї.

Цікавий експеримент

Аналітики вирішили провести експеримент у межах опитування. Так, за допомогою генератора випадкових чисел респонденти були поділені на дві рівні групи. Учасникам ставилося запитання в одному з двох формулювань.

Експеримент показав, що більшість опитаних – 70% – підтримали б рішення президента-диктатора щодо виведення військ з України.

Однак є цікавий нюанс, що стосується загарбаних земель. Якби Путін вирішив припинити конфлікт за умови повернення "приєднаних" територій, то підтримали б його дії лише 34% росіян.

Нагадаємо, росіяни в соцмережах під дописами про загибель російських окупантів усе частіше залишають коментарі, зміст яких суттєво відрізняється від риторики лютого 2022 року. Вони скаржаться, що "гине їхній кращий генофонд невідомо за що і за кого".

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