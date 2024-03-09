Скільки ще років Путін може бути при владі: політолог вразив цифрою

Очільник Кремля Володимир Путін розраховує бути при владі в Росії ще не один президентський термін, а саме - до 2036 року.

Таку думку висловив політичний експерт Олександр Морозов в етері Еспресо.

"Дійсно, суспільство, точніше сказати населення, тепер якось рідко вживаємо слово "суспільство" стосовно Росії, щоб не очікувати, що там є громадянське суспільство, яке впливає на процеси. Ні, є населення, і ми можемо казати про соціальні групи, які, залежно від професій чи місцеперебування, тепер мають вигоду від путінської війни чи щось втрачають, але підібгали хвости й залишаються найбільш лояльними й готові бути такими надалі", - сказав Морозов.

На його думку, диктаторський режим вже давно вибудував свою модель управління Росією, і на сьогодні Кремль активно займається структурою влади на окупованих територіях України.

"Це все процес, який розрахований надовго. Путін дає нам зрозуміти, що він іде не в одну наступну каденцію, а у дві, тобто плануйте до 2036 року, не до 2030-го. Ось так він собі вбачає цю ситуацію. Ми не можемо сказати, що це все в нього вийде, тому що є багато чинників, які ми не можемо прогнозувати, але Кремль планує так", - додав він.

Нагадаємо, як повідомили в американському Інституті вивчення війни, Кремль малює рейтинги Путіну перед "президентськими виборами".

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