Скільки ви випили спиртного може показати смартфон: досліди вчених показали, чи можливо це

Сучасні смартфони незабаром зможуть визначати рівень сп’яніння власників гаджетів. Дізнатися про те, скільки випила спиртного людина може буде по змінах у голосі.

Про це пише Independent.

Як зазначається, після експериментів за участю 18 дорослих людей віком від 21 року вчені заявили, що вони змогли передбачити рівень сп’яніння людей з точністю 98% на основі аналізу їхнього голосу.

“Хоча ми не піонери у висвітленні змін у характеристиках мови під час алкогольного сп’яніння, я твердо переконаний, що наша виняткова точність випливає з нашого застосування передових досягнень в обробці сигналів, акустичному аналізі та машинному навчанні”, - сказав доцент кафедри невідкладної медицини Стенфордського університету в США Браян Суффолето.

Водночас він додав, що для підтвердження достовірності висновків необхідні більш масштабні дослідження. Вчений каже, що його робота у майбутньому може забезпечити “своєчасне втручання” для запобігання травматизму та смертям на дорогах, пов’язаних із вживанням алкоголю

Для дослідження, опублікованого в Journal of Studies on Alcohol and Drugs, вчені підбирали дози алкоголю на основі маси тіла кожної людини, яка брала участь. Кожній учаснику дослідження випадковим чином дали серію скоромовок для читання вголос, а смартфон використовувався для запису голосу.

“Заміри” робили перед вживанням алкоголю та кожну годину після вживання. Дослідники також вимірювали рівень алкоголю у диханні кожної людини на початку дослідження та кожні 30 хвилин протягом семи годин.

Використовуючи цифрові програми, дослідники змогли виділити голоси мовця та проаналізувати такі параметри, як частота та висота звуку з кроком в одну секунду.

Професор Суффолетто вважає, що інші способи поведінки, такі як хода та надсилання текстових повідомлень, можна поєднати з датчиками голосових патернів, щоб оцінити рівень сп’яніння.

“Час має першочергове значення, коли вибираєте оптимальний момент для сприйнятливості та актуальність підтримки в режимі реального часу. Наприклад, коли хтось починає пити, нагадування про обмеження споживання може мати вплив. Однак, як тільки вони перебувають у стані значного сп’яніння, ефективність таких втручань знижується”, - підкреслив Браян Суффолето.

Нагадаємо, що нововведення, які набули чинності від початку 2023 року за певних умов дозволяють поліцейським під час перевірки водіїв на стан сп’яніння не залучати двох свідків.

