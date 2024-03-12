Скільки треба сил для захоплення Москви та повалення режиму Путіна: ексдепутат Держдуми здивував цифрою

Для захоплення Москви та повалення режиму Путіна потрібно набагато менше людей, ніж може здатися на перший погляд.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

На думку опозиціонера, навіть якщо в РФ 1% від тих росіян, хто налаштований антипутінськи, долучився б до лав легіону "Свобода Росії" або РДК чи інших, "це буде кардинальна зміна ситуації".

"Бо для того, щоб змінити владу в Москві, достатньо 20 тисяч людей. Нам треба просто створити свою ПВК "Вагнер", яка може захопити цю владу і знищити Путіна та його поплічників. І я вважаю, що зараз ми на цьому шляху, легіон зростає. Кожен раз після того, як відбувається така гучна акція, у нас є нові люди, які доєднуються до нас", – сказав Пономарьов.

Нагадаємо, вранці 12 березня стало відомо про прорив кордону російськими добровольцями в Бєлгородській і Курській областях.

Раніше ми писали, хто такі РДК, "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон", які вранці 12 березня прорвали кордон Росії з боку України.

Також експерт Владислав Селезньов пояснив, як ці рейди вплинуть на перебіг війни.

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