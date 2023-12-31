Скільки триматиме війна у Секторі Гази: Нетаньягу розповів

Нетаньягу обіцяє, що бої триватимуть, доки не буде досягнуто всіх цілей наступу.

Військова кампанія Ізраїлю у Cекторі Гази триватиме ще багато місяців.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, передає The Times of Israel.

За його словами, для перемоги потрібно більше часу, і каже, що кампанія триватиме ще багато місяців. Нетаньягу обіцяє, що бої триватимуть, доки не буде досягнуто всіх цілей наступу, головним чином знищення ХАМАСу та повернення заручників додому.

"Газа не буде загрозою для Ізраїлю, і зрештою там не буде терористичних елементів", – обіцяє він

Прем'єр посилається на міжнародний тиск, щоб припинити війну до досягнення цілей. Він висловив вдячність США за підтримку в цьому контексті, зокрема на Раді Безпеки ООН минулого тижня, зокрема, за поточні поставки зброї.

Політик каже, що ЦАХАЛ працює, щоб забезпечити максимальний захист своїх солдатів.

"Було вбито понад 8000 терористів, а військовий потенціал ХАМАС знищується крок за кроком", – додав Нетаньягу.

Прем'єр-міністр наголошує, що він також прагне відновити безпеку вздовж північного кордону на тлі неодноразових нападів Хезболли, щоб евакуйовані звідти жителі могли повернутися додому.

Він також заявляє: "Якщо Хезболла розширить бойові дії, вона отримає удари, про які їй навіть не снилося. І Іран також".

"Ми будемо боротися всіма засобами, поки не відновимо безпеку. Іран очолює вісь зла та агресія проти Ізраїлю триває на різних фронтах", – каже ізраїльський прем'єр.

У цьому контексті він обіцяє "зробити все, але все, щоб не дати Ірану отримати ядерну зброю".

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС здійснив масовану ракетну атаку та наземне вторгнення до Ізраїлю.

Після цього вперше за 50 років Ізраїль офіційно оголосив стан війни.

Також повідомлялося, що турецький лідер Реджеп Ердоган "прирівняв" Нетаньягу до Гітлера, на що прем'єр Ізраїлю жорстко відповів.

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