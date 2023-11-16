Скільки триватиме війна РФ проти України: американський політолог зробив прогноз для Time

Захід може запропонувати президенту України Володимиру Зеленському щось "в обмін на його готовність почати торгуватися з Путіним".

Патова ситуація у війні Росії проти України триватиме щонайменше рік.

Таку думку висловив у своїй колонці в Time американський політолог вірменсько-німецького походження, викладач Колумбійського університету Ян Бреммер.

За його словами, український контрнаступ не досяг значного прогресу так само, як і російські контратаки, проте Кремль все ще контролює “приблизно 18 відсотків території України”.

При цьому політолог зазначив, що Росія збільшила власне виробництво ракет і боєприпасів та постійно отримує значну матеріальну підтримку від Північної Кореї та Ірану, в той час, як у західних країнах посилюються "побоювання, що платники податків США та Європи фінансують тупикову ситуацію, яка стає все більш дорожчою".

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Ян Бреммер наголосив, що українська влада не може віддати РФ захоплені території, за захист яких полягли десятки тисяч воїнів. Але він висловив думку, що Захід міг би запропонувати президенту України Володимиру Зеленському щось "в обмін на його готовність почати торгуватися з Путіним".

Серед таких пропозицій політолог розглядає ймовірну обіцянку профінансувати повну реконструкцію країни, зокрема за рахунок заморожених російських активів, а також гарантований вступ до ЄС та повноправне членство в НАТО з гарантіями захисту.

Однак, експерт зауважив, що ситуація може змінитися, якщо президентські вибори в США в листопаді наступного року виграє Дональд Трамп. Тому патова ситуація в війні, на його думку, триватиме щонайменше рік.

Те, що війна не закінчиться до кінця 2023 року, стало очевидним, напевно, для всіх українців. Європейські політики і воєнні експерти почали висловлювати нові припущення. Наскільки затягнеться війна з Росією, що кажуть про це в Україні та світі – читайте на ТСН.ua.

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