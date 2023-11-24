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Скільки українців евакуйовано із Сектора Гази: у МЗС відповіли

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Скільки українців евакуйовано із Сектора Гази: у МЗС відповіли

Речник МЗС Олег Ніколенко

Наша держава робить усе можливе для порятунку своїх громадян.

Протягом доби із Гази до Єгипту вивезено 8 громадян України, а 26 громадян сьогодні доставлені чартерним рейсом з Єгипту до Молдови. Наші дипломати надали їм сприяння в переїзді до України. 

Про це ТСН.ua повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Скільки українців евакуйовано

Загалом протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивести з Гази 259 людей.

"Ми вдячні Єгипту, Ізраїлю, Катару та іншим партнерам за їхню підтримку", – відзначив дипломат.

Наразі зусилля МЗС України з допомоги громадянам в Секторі Гази перебувають на особливому контролі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, у ГУР показали перші фото евакуації українців з Сектора Гази. Здебільшого вивезені жінки та діти.

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Дата публікації
Перегляди
172
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