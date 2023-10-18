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Скільки українців не можуть виїхати із Сектора Гази – посол назвав цифру

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Скільки українців не можуть виїхати із Сектора Гази – посол назвав цифру

Наслідки удару по Сектору Гази / Фото: Associated Press

Єгипет все ще не відкрив пункт пропуску для евакуації із Сектору Гази.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що за оцінками МЗС, на території Палестинської автономії проживає близько 500 громадян України, офіційно зареєстрованих. Вони звертаються про допомогу з евакуацією, проте наразі це неможливо зробити.    

Про це він сказав 18 жовтня в ефірі національного телемарафону.

"Там, на жаль, біда. 298 людей хочуть виїхати. Серед них двоє поранених, одний  – важкий. Як тільки Єгипет відкриє пункт пропуску – українців із Сектора Гази одразу евакуюють", - розповів він.

За його словами, Єгипет наразі проводить переговори з ХАМАСом про відкриття контрольно-пропускного пункту.

Нагадаємо, з Ізраїлю до Одеси відправили тіло загиблої українки.

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Дата публікації
Перегляди
654
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