Скільки українців чекають на евакуацію із Сектору Гази: відповідь посла України в Ізраїлі

Громадян у регіоні є набагато більше, ніж ті, хто подали списки.

Зі смуги Гази на евакуацію записалися 337 українців, утім, наших громадян у цьому регіоні є набагато більше.

Про це в етері Свобода.Ранок сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Він зазначив, що уже завтра, 24 жовтня, пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом для іноземних громадян можуть відкрити

"На евакуацію зголосилися сьогодні 337 громадян України. І тільки що наш представник у Палестині поінформував, що ще одна сім’я із шести чоловік оформляє документи. Але я думаю, що, мабуть пів тисячі наших громадян перебувають там. Не всі зголосилися на виїзд. Ситуація дуже складна. На жаль, ми тут абсолютно безсилі, як посольство тут щось зробити для допомоги", - розповів Корнійчук.

За словами посла, зараз потрібно формувати ці списки, передавати на узгодження ізраїльській, єгипетській стороні і сумлінно чекати на евакуацію.

"Ми сподіваємося, що днями, можливо, навіть завтра, пункт пропуску Рафах буде відкритий для іноземних громадян", – додав він.

Наразі посольство також допомагає вивезти зі Смуги Гази громадян інших держав.

"Ми зобов’язалися надати допомогу молдованам, які до нас звернулися. В нас вже такий досвід був у 2021 році. Ми тоді вивезли більше 20 громадян Молдови. Зараз йдеться про 50. Болгари. Ми координуємося з поляками", – каже посол.

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі

Терористи ХАМАС вранці 7 жовтня 2023 року випустили тисячі ракет по Ізраїлю із Сектору Гази. Під удар потрапили південь та центр країни, включно з Тель-Авівом.

Міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус заявив, що наземну операцію у Секторі Гази скасують, якщо терористичне угруповання ХАМАС звільнить усіх заручників і беззаперечно здасться.

Цікаво, що Міністерство освіти Ізраїлю видалило згадки про шведську екоактивістку Ґрету Тунберг, яка підтримала палестинців у Секторі Гази.