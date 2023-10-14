Скільки українців потребують евакуації з Сектора Гази: відповідь омбудсмана

Уповноважений ВРУ з прав людини прибув в Каїр (Єгипет). Головна мета - допомогти з налаштуванням механізму евакуації наших громадян із Сектору Гази.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Ситуація критична

За словами уповноваженого, внаслідок нападу терористів ХАМАС на Ізраїль, у Секторі Газа залишаються заблокованими цивільні громадяни України.

"Ситуація там критична. Люди без світла, комунікацій, у небезпеці. Тому наразі термінової евакуації потребують 243 українці, а саме жінки та діти", - наголосив він.

Він зауважив, що наразі заблокований прикордонний пункт перетину Рафах між Єгиптом і Сектором Гази. Наразі триває робота з Національною комісією з прав людини Єгипту, аби якнайшвидше допомогти громадянам України.

"Зокрема, провів зустріч із Президенткою комісії Муширою Хаттаб. Основне питання – механізм повернення додому українців", – пояснив Лубінець.

Також в активному режимі працюють українські дипломати та інші компетентні органи держвлади України.

Питання евакуації українських громадян перебуває на особистому контролі Президента України та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

"Працюємо, аби якнайшвидше повернути українців додому. Адже ми не з чуток знаємо, як опинитися у пастці терористів!", – підсумував омбудсман України Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, кількість українців, загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС, не змінилася. Щобільше, в полоні у бойовиків українських громадян немає.

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