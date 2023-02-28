Скільки українських біженців вже працює у Польщі і які пропозиції роботи шукають: результати опитування

У Польщі зауважують, що українські жінки, беруться за роботу і швидко адаптуються до умов Євросоюзу.

Роботу у Польщі знайшли 84% працездатних українців, які виїхали до сусідньої країни через повномасштабний напад РФ.

Про це свідчать дані опитування "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі".

Майже чверть (27%) працевлаштованих біженців знайшли роботу протягом першого місяця після прибуття до Польщі. Ще 34% влаштувалися на роботу протягом 1-3 місяців після приїзду до Польщі.

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Крім того, ще 38% опитаних українців змінили роботодавця протягом року. Як свідчить опитування, біженці шукають пропозиції роботи, які більше відповідають їхнім навичкам і кваліфікаціям, зокрема, завдяки вивченню польської мови і професійному навчанню.

"Настільки високий рівень зайнятості серед українців вже у перші місяці перебування в Польщі свідчить не лише про їхню рішучість влаштуватися на роботу, а й про відкритість польських підприємців новим працівникам, а також про потреби ринку та економіки Польщі", - зазначає голова правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус.

Автори дослідження вважають, що цей результат говорить про високу ефективність впроваджених системних рішень польським урядом (наприклад, спрощена процедура працевлаштування для біженців з України), значну підтримку роботодавців в інтеграції біженців на польський ринок праці і бажання самих українців працювати.

"Ми маємо справу із ситуацією, коли велика кількість українців, які працюють у Польщі, не позбавляє поляків роботи, а зменшує безробіття. Це дуже цікаві висновки, які мають проаналізувати профільні міністерства для нашої соціальної політики. Я дуже приємно здивований, не очікував таких хороших результатів", - каже керівник канцелярії прем’єр-міністра Польщі Марек Кухцінський.

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Він зауважив, якщо за такий короткий час стільки українців, переважно жінки, беруться за роботу, тобто адаптуються до умов Євросоюзу, це може означати, що українці вже готові дуже швидко відповідати всім стандартам, які вимагає Європейський Союз, не тільки ментально. Натомість, за його словами, Польщі знадобилося для цього кілька років.

"Я вважаю, що у випадку з Україною йдеться насамперед про адміністративні процедури, налагодження роботи адміністрацій, а не про соціальний фактор", - додав Марек Кухцінський.

Опитування "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі" провели Міграційна платформа EWL, Фундація EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету 10-16 лютого 2023 рок на замовлення канцелярії прем’єр-міністра Польщі. Загалом у 34 польських містах опитано 400 громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року.

До слова, за інформацією Міністерства сім’ї та соціальної політики, від початку повномасштабного вторгнення за спрощеними процедурами в Польщі працевлаштувалися приблизно 900 тисяч громадян України.

Як свідчать дані Прикордонної служби Польщі, від 24 лютого 2022 року польсько-український кордон перетнули близько 10 мільйонів біженців. Майже 1,5 мільйона отримали тимчасовий захист у Польщі.

Нагадаємо, у Польщі вдесятеро зріс попит на працівників зі спеціалізованою освітою та знанням української мови. Така тенденція, насамперед, пов’язана з відкриттям українських компаній або їхніх філій за кордоном.

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