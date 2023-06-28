Скільки "вагнерівців" можуть перекинути до Білорусі: у Польщі назвали кількість та попередили про загрозу

У Польщі укріплюватимуть кордон через присутність у Білорусі бойовиків "Вагнера". Російських терористів там може бути до 8 тисяч.

Про це під час пресконференції сказав віцепрем'єр-міністр і голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, пише tvn24.pl.

У Польщі зазначили, що через присутність російських терористів у Білорусі, вони вирішили посилити кордон.

"Ми маємо, принаймні потенційно, нову ситуацію в Білорусі. Присутність там групи "Вагнера". З тих даних, які ми маємо на даний момент, у Білорусі буде до восьми тисяч солдатів. Це елемент, який є небезпечним для України, і українці це усвідомлюють, він також є потенційно небезпечним для Литви, і, нарешті, він може бути небезпечним для нас. Це може означати нову фазу гібридної війни, набагато складнішу, ніж та, з якою ми стикалися до цього часу", - сказав віцепрем'єр-міністр Польщі.

Нагадаємо, що після невдалого бунту Пригожина відправили до Білорусі. Це підтвердив і самопроголошений президент Білорусі Лукашенко.

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