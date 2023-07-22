Скільки "вагнерівців" є в Білорусі і чи потрібно українцям хвилюватися: відповіли прикордонники

Відбувається подальше зміцнення українського кордону по всій довжині та посилення необхідними засобами, розповіли у ДПСУ.

Станом на 22 липня у Білорусі перебувають орієнтовно 5 тисяч "вагнерівців". Ситуація по лінії кордону залишається повністю контрольованою прикордонними

Про це заявив представник ДПСУ полковник Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".

Він наголосив, що державна прикордонна служба України продовжує уважно відстежувати ситуацію щодо прибуття та перебування в Білорусі російських найманців.

"Зазначу, що ситуація по лінії кордону залишається повністю контрольованою прикордонними підрозділами та інших складових Сил оборони нашої держави. Всі вони попереджені про подальші ризики, які можуть йти з території Білорусі, яка, на жаль, перебуває під впливом Росії та надає їй підтримку у розв'язаній проти України війні", – сказав він.

У ДПСУ заспокоїли, що така кількість найманців ПВК "Вагнер" загрози не становить, але Сили оборони напоготові до будь-яких ситуацій.

"Ми реагуємо відповідно. Відбувається подальше зміцнення нашого кордону по всій довжині та посилення необхідними засобами", – заявив Демченко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Україна має бути готова!" Прикордонники про загрозу нападу "вагнерівців" із Білорусі!

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