Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Скільки "вагнерівців" залишилось у Білорусі – відома цифра

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
366
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Скільки "вагнерівців" залишилось у Білорусі – відома цифра

Найманець ПВК Вагнер / Фото: Міноборони Білорусі

Кількість найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі різко скорочується.

На території Білорусі станом на ранок 18 вересня залишилося менше ніж 1000 найманців ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.  

Відомо, що з них лише 200 працюють інструкторами для спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ та Міноборони Білорусі.

"Водночас решта – це ті, кого не беруть ні до нових приватних військових компаній, ні до Міністерства оборони РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Росії створили нову ПВК і переманюють "вагнерівців".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
366
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація