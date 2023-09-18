Скільки "вагнерівців" залишилось у Білорусі – відома цифра

Кількість найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі різко скорочується.
На території Білорусі станом на ранок 18 вересня залишилося менше ніж 1000 найманців ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відомо, що з них лише 200 працюють інструкторами для спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ та Міноборони Білорусі.
"Водночас решта – це ті, кого не беруть ні до нових приватних військових компаній, ні до Міністерства оборони РФ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Росії створили нову ПВК і переманюють "вагнерівців".
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