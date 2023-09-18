Скільки "вагнерівців" залишилось у Білорусі – відома цифра

На території Білорусі станом на ранок 18 вересня залишилося менше ніж 1000 найманців ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що з них лише 200 працюють інструкторами для спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ та Міноборони Білорусі.

"Водночас решта – це ті, кого не беруть ні до нових приватних військових компаній, ні до Міністерства оборони РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Росії створили нову ПВК і переманюють "вагнерівців".

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