Скільки військових РФ залишилось у Придністров'ї: Зеленський назвав цифру

Володимир Зеленський повідомив, що чисельність російських військ у Молдові суттєво скоротилася, зараз там перебуває не більше, ніж півтори тисячі ворожих бійців.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що чисельність російських військ у Молдові, зокрема у невизнаному Придністров'ї суттєво скоротилася. Зараз там перебуває не більше, ніж півтори тисячі ворожих бійців.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 15 лютого.

"Контингента там на сьогодні залишилось, ми вважаємо, десь 2500. Якщо чесно, я вважаю, що росіян там лишилося 1000-1500. Кілька тисяч вони вивели. Під час війни вони ж всюди брали його (контингент – ред.)", – заявив голова держави.

Російська Федерація забрала частину свого військового контингенту з невизнаного Придністров'я. Йдеться про виведення кількох тисяч військ.

Водночас на запитання про те, як росіяни вивели війська, Зеленський відповів, що це, на його думку, відбулося через Кишинів. Також він зазначив, що той контингент, який залишився, охороняє склади зі зброєю.

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"Я не знаю, чесно. Не можу сказати. У нас є точні дані, скільки було та скільки залишилось. Там було 5500-6000 людей. Залишилось набагато менше, які сьогодні переважно охороняють склади зі зброєю, а частину вони забрали. Я думаю, що через Кишинів. Вони ж користуються цим аеропортом, ну, користувалися", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може постачати вугілля до Молдови для Придністров'я. Він також припустив, що влада Придністров'я може діяти на користь Росії, оскільки не приймає пропозицію України допомогти регіону в умовах енергетичної кризи.

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