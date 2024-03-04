Скільки втратили Україна і Польща через блокування кордону фермерами: посол Зварич повідомив

Саме Росія проводить демпінгову політику та використовує продовольчий ринок як гібридну зброю для цілей агресії проти України.

Посол України в Польщі Василь Зварич звернувся до польських фермерів із закликом припинити безпідставне та шкідливе для наших дружніх країн блокування кордону, адже не Україна чи її агропродовольча продукція є джерелом проблем поляків. Вона вже втратила внаслідок блокади приблизно 2 млрд злотих. Тим часом Польщі ці протести завдають не меншої шкоди.

Про це Зварич написав у соцмережі Facebook.

"Правда в тому, що не Україна чи її агропродовольча продукція є джерелом ваших проблем. Україна не впливає на світові ціни на продовольство. Ціни визначаються на світових біржах, де активно грає Росія. Саме Росія проводить демпінгову політику та використовує продовольчий ринок як гібридну зброю для цілей агресії проти України. Саме Росія послідовно намагається дестабілізувати світовий та європейський ринки, послабити економіку як України, так і європейських країн, а також створити антиукраїнські настрої, щоб підірвати солідарність Європи з Україною", - зазначив посол.

Він закликав польских фермерів не давати вводити себе в оману та не піддаватися пропаганді, спрямованій на те, щоб "засіяти у громаді зерна ненависті до всього українського".

"Не дозволяйте далі використовувати себе для послаблення України, яка бореться з нашим спільним ворогом. Через триваючу блокаду кордону Україна вже серйозно ослаблена, українська економіка вже втратила внаслідок блокади приблизно 2 мільярди злотих. В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні моєї країни, а отже також удар по безпеці Польщі", - пояснив посол.

Ба більше, через блокаду кордону втрачає і польська економіка. Блокада кордону серйозно заважає торгівлі Польщі з Україною, яка у 2023 році становила приблизно 13 млрд євро, що більш ніж удвічі перевищує обсяг українського експорту до Польщі.

Проблеми польської економіки, пов’язані з обмеженням польського експорту в Україну, також негативно вплинуть на повсякденне життя поляків.

Тож, за словами посла, невиправдане блокування кордону з Україною не йде на користь ані Польщі та польським фермерам зокрема, ані Україні та її обороноздатності. Блокада України в умовах російської агресії вигідна тільки Росії, яка наразі збагачується за рахунок збільшення експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції на європейський ринок.

Додамо, що міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Радослав Сікорський обговорили підсумки зустрічі лідерів у Парижі, шляхи збільшення поставок зброї та вирішення ситуації на кордоні. За словами Кулеби, очільники відомств зосередилися на шляхах збільшення поставок зброї до України.