Скільки втратить Росія, якщо Україна припинить транзит газу через Суджу: експерт підрахував

Голова правління Асоціації "Нафта і Газ України" Андрій Закревський розповів про наслідки припинення транзиту газу для України та Росії.

У разі нульового транзиту Росія втратить близько 5 мільярдів доларів доходу, в той час як Росія недорахується 800 мільйонів доларів.

Про це голова правління Асоціації "Нафта і Газ України" Андрій Закревський повідомив у ефірі "Еспресо".

"У разі нульового транзиту Україна втрачає 800 млн доларів, а Росія втрачає 5 млрд доларів. Якщо знизимо тиск у нашій системі, то, згідно з планом Романа Малютіна, який нещодавно був призначений керівником Укртрансгазу на три роки, ми можемо уникнути підвищення цін на внутрішній перетік газу. Європейці замість росіян будуть користуватися нашими підземними сховищами та газотранспортною системою, що може запобігти подорожчанню", - сказав Закревський.

У такому випадку Росія втратить 5 млрд доларів, які підтримували весь цей "Уренгой - Помари - Ужгород".

"Що ж станеться з Росією? Тепер росіяни повинні будуть самі платити за експлуатацію цієї тисячокілометрової системи. На відміну від нас, які мають підземні сховища газу і можуть заробляти на цьому, їм заробляти ні на чому, хіба що на власних людях. Але для цього потрібні гроші. Україна знає що робити у разі нульового транзиту, але росіяни на це не розраховували. Я, наприклад, не дуже розумію, як вони будуть підтримувати тиск у системі. Якщо не підтримувати тиск, то не будуть опалюватися будинки", - додав він.

Експерт припускає, що цей сценарій передбачає деградацію української газотранспортної системи. З 80 газотранспортних станцій залишиться близько 20.

"Це свідчить про те, що удари, які Росія може наносити по нашій газотранспортній системі, можуть продовжуватися дуже довго, доки вони не знищать всі 60 станцій. Нам це не потрібно", - резюмував він.

Нагадаємо, Один з радників Зеленського нібито анонімно повідомив, що Україна зараз контролює газовимірювальну станцію "Газпрому" поблизу російської Суджі.

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