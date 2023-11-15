Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Скільки заробила РФ на продажі нафти і газу після повномасштабного вторгнення: сума вражає

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
123
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Скільки заробила РФ на продажі нафти і газу після повномасштабного вторгнення: сума вражає

РФ продожує заробляти на продажі нафти і гази, щоб фінансувати вбивства українців / Фото: Getty Images

Лише минулого тижня Росія здійснила експорт викопного палива на 5,41 млрд євро.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія заробила на експорті викопного палива 549, 5 ​​млрд євро.

Про це свідчать дані Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

З цієї суми країни Європейського Союзу закупили викопного палива на понад 180 млрд євро.

За інформацією аналітиків Центру, імпорт російського викопного палива до ЄС неухильно скорочується від кінця березня, і зменшившись більш ніж вдвічі в грошовому вираженні порівняно з рівнем до вторгнення.

"Хоча ЄС залишається найбільшим імпортером російського викопного палива, зараз він лише незначно випереджає Китай", – йдеться в повідомленні.

За попередніми оцінками, лише минулого тижня Росія здійснила експорт викопного палива на 5,41 млрд євро, а саме: нафти — на 2,66 млрд євро, нафтопродуктів і хімікатів — на 1,27 млрд євро, газу — на 0,98 млрд євро та вугілля — на 0,5 млрд євро.

На танкери, що належать європейським країнам чи країнам G7 або застраховані в них, було завантажено викопне паливо на суму 1,94 млрд євро, що сприяє фінансуванню вторгнення Росії в Україну.

До п’ятірки найбільших імпортерів увійшли Китай, Індія, Туреччина, ЄС та Бразилія.

Країни-лідери по імпорту природного газу РФ у вересні / Дані CREA / ©
Країни-лідери по імпорту природного газу РФ у вересні / Дані CREA
Країни-лідери по імпорту скрапленого природного газу РФ у вересні / Дані CREA / ©
Країни-лідери по імпорту скрапленого природного газу РФ у вересні / Дані CREA

Раніше повідомлялося, що російська нафтова компанія заробила мільярд євро у Болгарії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
123
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація