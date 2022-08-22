Яку зарплату заробітчани отримують у Польщі і скільки з них переказують її до України - результати опитування

У Польщі середня зарплата на робітничих спеціальностях, які переважно обіймають українці, сягає 3500-4000 злотих на місяць (28-32 тис. грн).

Від початку повномасштабної війни 14,6% українців, які мешкали на території Польщі, перевезли сім'ї до себе. Натомість майже 75% працевлаштованих українців в Польщі надсилають частину коштів до України.

Про це повідомляють в аналітичному центрі міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal.

"У Польщі опитали працевлаштованих українців — 74,5% надсилають кошти своїм родичам до України, із них 35,4% респондентів надсилають на батьківщину понад половину заробітку, а 39,1% — менше половини. Не надсилають взагалі — усього 10,9%. Однак 14,6% респондентів перевезли сім'ї до себе до Польщі, тому і зникла потреба у грошових переказах", - йдеться за результатами дослідження.

За результатами опитування, доходи українців впали на понад третину через курс валюти. Водночас неможливість чоловіків виїхати за кордон для заробітку підштовхує жінок до того, що вони самі їдуть працювати до країн ЄС.

Зазначається, що в Європі цьогоріч працевлаштовано дуже багато жінок, які значною мірою компенсують перекази грошей до України, які здійснювали чоловіки. Тому обвалу валютних переказів до України не буде. Навпаки, очікується зростання зарплат у Польщі.

"Ми прогнозуємо зростання зарплат у Польщі восени й ми переконані, що це неодмінно стане поштовхом для переказів ще більших коштів для підтримки своїх родичів та економіки України загалом", — каже директорка департаменту рекрутації міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда.

В опитуванні взяли участь 1550 українців, що легально працюють в Польщі від початку повномасштабної війни.

Як повідомлялося, понад третина українців змінили фах під час повномасштабної війни.

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