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Скільки заручників залишається у Секторі Гази: нові дані

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Скільки заручників залишається у Секторі Гази: нові дані

Сектор Гази / Фото: Getty Images

Війна між ЦАХАЛом й терористами триває.

ХАМАС продовжує утримувати в Секторі Гази 132 заручників. Йдеться про 113 чоловіків та 19 жінок.

Про це повідомляє CNN.

Деталі

Як зазначає ізраїльська влада, 112 людей, найімовірніше, живі, а 20 – вважаються мертвими. Серед захоплених:

  • діти до 18 років – двоє;
  • люди похилого віку, старші за 75 років – 10;
  • громадян Ізраїлю – 121;
  • іноземців (Таїланд, Непал, Танзанія, Франція, Мексика) – 11.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю припустив, скільки ще триватиме війна в Секторі Гази проти ХАМАСу.

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Дата публікації
Перегляди
126
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