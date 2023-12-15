Скільки заручників залишається у Секторі Гази: нові дані

Війна між ЦАХАЛом й терористами триває.
ХАМАС продовжує утримувати в Секторі Гази 132 заручників. Йдеться про 113 чоловіків та 19 жінок.
Про це повідомляє CNN.
Деталі
Як зазначає ізраїльська влада, 112 людей, найімовірніше, живі, а 20 – вважаються мертвими. Серед захоплених:
- діти до 18 років – двоє;
- люди похилого віку, старші за 75 років – 10;
- громадян Ізраїлю – 121;
- іноземців (Таїланд, Непал, Танзанія, Франція, Мексика) – 11.
Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю припустив, скільки ще триватиме війна в Секторі Гази проти ХАМАСу.
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