Скільки заручників залишається у Секторі Гази: нові дані

ХАМАС продовжує утримувати в Секторі Гази 132 заручників. Йдеться про 113 чоловіків та 19 жінок.

Про це повідомляє CNN.

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Як зазначає ізраїльська влада, 112 людей, найімовірніше, живі, а 20 – вважаються мертвими. Серед захоплених:

діти до 18 років – двоє;

люди похилого віку, старші за 75 років – 10;

громадян Ізраїлю – 121;

іноземців (Таїланд, Непал, Танзанія, Франція, Мексика) – 11.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю припустив, скільки ще триватиме війна в Секторі Гази проти ХАМАСу.

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