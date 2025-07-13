Скільки боєприпасів КНДР вже передала РФ: розвідка Південної Кореї ошелешила цифрами

Лідер КНДР допомагає Путіну у війні проти України / © Associated Press

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Військова розвідка Південної Кореї заявила, що Північна Корея продовжує постачати росії артилерійські снаряди для підтримки війни проти України і вже надала понад 12 мільйонів снарядів калібру 152 мм.

Про це пише Yonhap з посиланням на розвідувальні служби Південної Кореї.

За даними розвідки, Північна Корея надала близько 28 тисяч контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.

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«Якщо розраховувати з урахуванням окремих снарядів калібру 152 мм, кількість поставлених снарядів передбачається на рівні понад 12 мільйонів», — заявило розвідувальне управління.

Yonhap зазначає, що від жовтня минулого року Північна Корея надала Росії не лише зброю, а близько 13 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про «беззастережну підтримку» Північної Кореї дій Росії у війні проти України. Кім Чен Ин підтвердив готовність й надалі активно співпрацювати з Москвою, зокрема щодо війни в Україні.

За інформацією української військової розвідки, Північна Корея планує відправити до 30 тисяч солдатів для підтримки наступу Москви. Постачання може початися вже в липні або серпні цього року.

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Кремль офіційно не підтвердив ці плани, однак очільнки МЗС Сергій Лавров не заперечив, що війська КНДР можуть брати участь у війні проти України на українських територіях, адже раніше їх переважно використовували у Курській області.