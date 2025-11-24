Скільки перетинів кордону чоловіками 18–22 років зафіксували в Румунії за місяць: оприлюднили статистику

Перетин кордону

Протягом першого місяця після того, як уряд України дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, на румунському кордоні було зареєстровано понад 7 тисяч перетинів.

Про це повідомила Генеральна інспекція Прикордонної Поліції Румунії повідомила у відповідь на запит «Української правди. Життя».

Як повідомили у запиті, то з 28 серпня по 30 вересня 2025 року через пункти пропуску на в’їзд до Румунії було зареєстровано 7 252 перетини кордону чоловіками вказаної вікової категорії. Прикордонна служба Румунії наголосила, що ця цифра відображає саме кількість перетинів, а не унікальних осіб. Одна людина могла здійснити кілька поїздок за вказаний період.

Причини відмови у в’їзді

Румунські прикордонники також уточнили, що у деяких випадках громадянам України відмовляли у перетині кордону. Рішення про недопущення на територію Румунії найчастіше стосувалися таких причин:

Недійсні документи. Паспорт або інші проїзні документи були пошкоджені, прострочені або не відповідали чинним вимогам.

Перевищення терміну перебування. Особа раніше перебувала в країні довше, ніж дозволяв законний термін.

Відсутність підтвердження мети поїздки. Мандрівник не міг документально довести мету в’їзду (наприклад, не мав броні готелю, запрошення, документів про роботу чи навчання).

Чинна заборона на в’їзд. Стосовно особи вже діяла офіційна заборона на перетин кордону через попередні порушення.

Однак, у Генеральній інспекції не надали точну кількість випадків, у яких українцям було відмовлено у в’їзді до Румунії.

Нагадаємо, кількість українців віком від 18 до 22 років, які в’їхали до Польщі у вересні, зросла у понад 10 разів, порівняно із серпнем. За їхніми даними, протягом 28 серпня-28 вересня до Польщі в’їхало понад 56 тис. українців віком 18–22 років. Натомість з Польщі до України в’їхало понад 19,2 тис.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині чоловік «поховав» дружину, щоб виїхати за кордон.