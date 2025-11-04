Скільки юнаків насправді виїхало з України: пояснення польських прикордонників

Виїзд за кордон / © ТСН.ua

Заяви британського видання The Telegraph про масовий виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років з України не відображають реального стану речей. Йдеться про цифру близько 100 тисяч осіб, які нібито залишили країну за останні два місяці.

Польська прикордонна служба надала BBC News Україна роз’яснення, яке спростовує цю інтерпретацію.

Основна проблема в тому, що наведені The Telegraph дані, які стосуються лише напрямку до Польщі, є не кількістю унікальних осіб, а загальною кількістю перетинів кордону.

Британська газета у своїй статті, оприлюдненій нещодавно, зазначила, що з кінця серпня Україну покинуло приблизно 99 тисяч юнаків у віковій категорії 18-22 роки.

Речник польської прикордонної служби Анжей Южвяк на запит ВВС повідомив детальнішу статистику. За період з 26 серпня по 26 жовтня 2025 року на всіх зовнішніх ділянках державного кордону Польщі (включно з Україною, Білоруссю, Росією, а також авіаційними та морськими пунктами пропуску) зафіксовано понад 98 500 перевірок громадян України чоловічої статі віком 18-22 років, які в’їжджали до Польщі.

Пан Южвяк наголосив: ця цифра не враховує ані повернення, ані того факту, що одна й та сама особа могла перетинати кордон багато разів.

Для повноти картини він додав, що за цей же проміжок часу кількість чоловіків цієї ж вікової групи (18-22 роки), які виїхали з Польщі назад в Україну, становить понад 45 300 осіб.

Повідомляється, що публікація The Telegraph ґрунтується на некоректному використанні сирих даних про перетин кордону, що значно спотворює уявлення про справжній міграційний рух молодих українців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Державна прикордонна служба України не веде окремої детальної статистики виїзду громадян за віковими категоріями, однак фіксує загальну динаміку руху осіб через державний кордон.