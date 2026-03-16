Скільки КНДР заробила на війні в Україні: аналітики назвали шокувальні суми

РФ та КНДР / © ТСН.ua

Реклама

Північна Корея могла отримати від 7,67 до 14,4 млрд доларів завдяки експорту зброї до Росії та участі своїх військових у війні проти України. Про це свідчать дані звіту Ім Су Хо з Інституту стратегії національної безпеки Південної Кореї, де проаналізували економічні вигоди Пхеньяну від співпраці з Кремлем.

Про це повідомляє Yonhap.

За оцінками експертів, від жовтня 2024 року КНДР чотири рази відправляла свої підрозділи до РФ. Загальна чисельність контингенту вже перевищила 20 тисяч солдатів. Безпосередні доходи Пхеньяну від розгортання військ, що охоплюють зарплати військових та виплати за загиблих, оцінюються у 620 млн доларів.

Реклама

Прогнозується, що за умови збереження поточної ситуації Північна Корея щорічно зароблятиме на своїх солдатах близько 560 млн доларів. Відповідно до звіту, який охоплює період від серпня 2023 року до грудня минулого року, прибутки Пхеньяну обчислюються мільярдами доларів.

Окрім безпосередніх фінансових вливань, фахівці вказують на високу ймовірність отримання КНДР додаткових бонусів. Йдеться про передавання конфіденційних військових технологій, дефіцитних деталей та матеріалів, які Росія може надати як компенсацію пізніше.

Нагадаємо, Росія стає дедалі більш залежною від іноземних бойовиків у війні проти України, оскільки її збройні сили зазнають більших втрат, ніж здатні компенсувати.

Наразі відомо, що у війні на боці Росії загинули й зазнали поранень шість тисяч військових Північної Кореї.

Реклама

За даними українського ГУР, станом на січень 2026-го північнокорейські солдати перебувають у Курській області.

Проте раніше повідомлялося, що у січні Росія значно рідше відправляла кораблі до портів Північної Кореї. Це може свідчити про скорочення обсягів військового постачання між двома країнами.