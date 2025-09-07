ТСН у соціальних мережах

Скільки контрактників набрала РФ до своєї армії — у ГУР назвали приголомшливу цифру

Щомісяця Росія залучає до своєї армії 35 тисяч людей.

РФ призвала близько 280 тисяч військових по контракту

РФ призвала близько 280 тисяч військових по контракту / © Associated Press

Від початку року і станом на 1 вересня РФ залучила до своєї армії за контрактом 280 тисяч окупантів.

Про це заявив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький в інтервʼю «Укрінформу».

За його словами, Росія щомісяця залучає щонайменше 35 тисяч військовослужбовців до складу окупаційної армії.

«На жаль, у них є можливість, і вона підкріплюється фінансово, пропагандою. Росія набирає кожного місяця мінімум 35 000 військовослужбовців. За нашими даними, станом на 1 вересня 2025 року Кремль призвав за контрактом близько 280 000 військовослужбовців», — каже представник ГУР.

Він нагадав, що РФ робить великі виплати контрактникам. На сьогодні це 2 млн рублів за підписання першого контракту. Тому з огляду на нинішні темпи Кремль до кінця року може повністю виконати план з рекрутингу.

Раніше ми писали, скількох українців планують призивати щомісяця.

Волонтер Тарас Чмут повідомляв, що Україна мобілізовує щомісяця 30 тисяч людей, але до бойових частин доходить лише 10 тисяч.

