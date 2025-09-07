- Дата публікації
Скільки контрактників набрала РФ до своєї армії — у ГУР назвали приголомшливу цифру
Щомісяця Росія залучає до своєї армії 35 тисяч людей.
Від початку року і станом на 1 вересня РФ залучила до своєї армії за контрактом 280 тисяч окупантів.
Про це заявив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький в інтервʼю «Укрінформу».
За його словами, Росія щомісяця залучає щонайменше 35 тисяч військовослужбовців до складу окупаційної армії.
«На жаль, у них є можливість, і вона підкріплюється фінансово, пропагандою. Росія набирає кожного місяця мінімум 35 000 військовослужбовців. За нашими даними, станом на 1 вересня 2025 року Кремль призвав за контрактом близько 280 000 військовослужбовців», — каже представник ГУР.
Він нагадав, що РФ робить великі виплати контрактникам. На сьогодні це 2 млн рублів за підписання першого контракту. Тому з огляду на нинішні темпи Кремль до кінця року може повністю виконати план з рекрутингу.
Раніше ми писали, скількох українців планують призивати щомісяця.
Волонтер Тарас Чмут повідомляв, що Україна мобілізовує щомісяця 30 тисяч людей, але до бойових частин доходить лише 10 тисяч.