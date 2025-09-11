Скільки коштів Польща витратила на збиття дронів 10 вересня: сума просто вражає

До Польщі залетіли дрони / © Getty Images

Польща витратила 400 тисяч євро на збиття одного російського безпілотника, який коштує всього кілька тисяч євро.

Про це пише німецьке видання Bild.

«НАТО остаточно встановило, що три російські безпілотники були збиті ракетами AIM-9 Sidewinder з двох винищувачів F-35, четвертий міг впасти сам», — пишуть журналісти.

Видання додає, що лише невелика кількість російських БпЛА у польському повітряному просторі була знищена протягом ночі.

«У довгостроковій перспективі використання F-35 проти безпілотників не має військового сенсу», — сказав виданню високопоставлений офіцер НАТО.

Нагадаємо, під час повітряної атаки по Україні, яку влаштувала Росія, постраждала Польща.

Майже два десятки безпілотників, що залетіли до повітряного простору Польщі під час масованого удару по Україні, польські військові назвали «актом агресії, який загрожував безпеці громадян».

Польща попросила застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору, яка дозволяє членам Альянсу виносити питання на розгляд Північноатлантичної ради — головного політичного органу НАТО.

Стаття говорить, що якщо одна держава-член НАТО стає жертвою збройного нападу, усі інші держави-члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на всі країни НАТО. І після цього робитимуть усе, щоб допомогти країні, яка зазнала нападу.

Хоча цю подію і обговорять на Північноатлантичній раді, доки що реакція інших країн Альянсу не настільки ж тривожна, як у Польщі.

У Росії традиційно заявили, що це не їхні дрони.

«Керівництво ЄС та НАТО щодня звинувачують Росію в провокації. Найчастіше навіть не намагаючись надати хоч якусь аргументацію», — сказав прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.