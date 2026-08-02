Скільки коштує подорож до Парижа: українка розкрила бюджет

© Associated Press

Реклама

Українська мандрівниця поділилася, скільки коштувала дев’ятиденна подорож її компанії до Парижа та Нормандії. Вона радить готуватися до витрат щонайменше у 39 000 гривень.

Про це розповіла bohdana.kondratenko у TikTok.

Реклама

Переліт, житло та Ейфелева вежа

За словами туристки, авіаквитки з польського Кракова до Парижа і назад обійшлися приблизно у 5500 гривень на одну людину. У французькій столиці компанія провела три дні.

Реклама

Найдорожчою статтею витрат стало проживання — за житло в Парижі заплатили близько 30 тисяч гривень.

Під час перебування у столиці Франції мандрівники також піднялися на другий поверх Ейфелевої вежі. Вартість квитка становила майже 30 євро з людини.

Подорож Нормандією

Для мандрівки регіоном компанія орендувала автомобіль. Оренда машини на шість днів коштувала 11 600 гривень, ще приблизно 6 тисяч гривень витратили на пальне. Туристка зауважила, що для водіїв старшого віку оренда інколи обходиться дешевше.

Реклама

Першою зупинкою стала Етрета. Тут компанія провела дві ночі, заплативши за житло 13 100 гривень. Далі маршрут пролягав через Байо — місто, яке особливо сподобається тим, хто цікавиться історією Другої світової війни.

Після цього туристи відвідали знаменитий Мон-Сен-Мішель. Проживання неподалік від острова-абатства також коштувало 13 100 гривень за дві ночі. Ще одним незвичайним досвідом стала ночівля у справжньому французькому замку, яка обійшлася приблизно у 13 тисяч гривень.

Скільки коштувала вся поїздка

Витрати на харчування туристка не включала до загального бюджету, адже вони залежать від особистих вподобань. За її словами, у ресторанах одна страва в середньому коштувала 18–20 євро, а напої — близько 5 євро.

Загалом дев’ятиденна подорож до Парижа та Нормандії обійшлася приблизно у 39 тисяч гривень на одну людину без урахування витрат на їжу.

Реклама

Як ми писали, мандрівники радять відвідати італійське місто Комаккьо, яке називають «маленькою Венецією» через його канали та старовинні мости. Тут значно менше туристів, ніж у Венеції, але можна насолодитися човновими прогулянками, пляжами Адріатики, місцевою кухнею та побачити рожевих фламінго. Це місце підійде тим, хто шукає спокійний відпочинок із автентичною атмосферою.

Новини партнерів