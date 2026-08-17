Скільки коштує життя в Болгарії: українки розповіли про ціни, житло та ставлення місцевих

Болгарія / © pixabay.com

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Українки, які переїхали до Болгарії після початку повномасштабної війни, розповіли, скільки витрачають на житло, продукти та комунальні послуги, а також із якими несподіваними ситуаціями зіткнулися в новій країні. Їхня розповідь викликала дискусію в Мережі.

Про це йдеться на YouTube-каналі Наталі Велесевич.

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Історія Юліани

Для Юліани з Херсона Болгарія стала новим місцем життя після кількох переїздів. Після початку повномасштабної війни вона перебралася до Одеси, а у 2024 році разом із чоловіком вирушила до Болгарії. Спочатку вони жили на Сонячному березі, а згодом оселилися у Варні.

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Юлія змінила Португалію на Болгарію

Інша українка, Юлія, до переїзду три роки жила в Португалії. Змінити країну вона вирішила через зростання витрат. Болгарія, за її словами, виявилася ближчою до України за кліматом і звичним способом життя.

2000 євро на місяць для двох: скільки потрібно на життя

Юліана розповіла, що до переходу Болгарії на євро її родина витрачала на комунальні послуги близько 200 левів, або приблизно 100 євро. Першої ж зими після переходу на євро платіжки, за її словами, зросли приблизно до 200 євро.

Продукти також стали дорожчими, хоча такого ж дворазового зростання цін, як у випадку з комунальними послугами, вона не спостерігала.

Для двох дорослих, собаки та автомобіля Юліана оцінює комфортний місячний бюджет приблизно у 2000 євро. У цю суму входять близько 500 євро за оренду, 200 євро комунальних платежів і близько 500 євро на продукти.

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У Юлії витрати вищі. Двокімнатна квартира з панорамними вікнами обходиться їй приблизно у 900 євро на місяць. На продукти — свіжі овочі, фрукти, рибу та м’ясо — вона витрачає ще 600–700 євро.

Комунальні платежі залежать від сезону: влітку вони становлять приблизно 120 євро, оскільки постійно працюють кондиціонери, а взимку можуть сягати 200 євро.

Ціни на нерухомість також не виглядають надто низькими. За словами Юлії, її знайомі придбали квартиру площею 45 квадратних метрів на Сонячному березі за 60 тис. євро.

За неправильне паркування — евакуатор і штраф

Окремою проблемою для українки стали місцеві правила паркування.

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Автомобіль Юлії двічі забирав евакуатор. В одному випадку це сталося біля кав’ярні, в іншому — після того, як колесо автомобіля опинилося на бордюрі.

За повернення машини довелося заплатити близько 40–45 євро. Ба більше, українка розповіла, що знайти штрафмайданчик було непросто.

У коментарях під відео один із користувачів зазначив, що проблеми зі штрафами за стоянку в Болгарії траплялися багатьом, і водночас позитивно оцінив те, що обидві героїні хочуть залишатися в країні.

«Ви тут у гостях»: українки розповіли про болгар

Досвід спілкування з місцевими у жінок виявився різним.

Юлія згадала ситуацію на автомийці, коли працівник підвищив на неї голос після прохання продублювати інформацію англійською. Згодом вона припустила, що така різкість може бути особливістю місцевого темпераменту, а не обов’язково свідчити про негативне ставлення до українців.

Юліана зіткнулася з більш прямою неприязню. На заправці, почувши українську мову, один із місцевих сказав їй: «Ви тут у гостях».

Ще один конфлікт стався біля озера: чоловік, за словами українки, нацьковував на пару собаку і вимагав, щоб вони залишили Болгарію.

Водночас Юліана зазначила, що мала і багато позитивних випадків спілкування з місцевими. Просто негативні ситуації запам’ятовуються сильніше.

Українці в Мережі сперечаються про Болгарію

Розповідь українок викликала неоднозначну реакцію серед глядачів.

Частина користувачів підтвердила, що після переїзду також зіткнулася з особливостями місцевого сервісу.

Одна з коментаторок розповіла, що продавчиня в Болгарії різко відповіла їй після звичайного уточнення щодо покупки. Після перегляду відео вона припустила, що така манера спілкування може бути характерною для місцевої сфери обслуговування.

Інші користувачі звернули увагу на зростання цін. За одним із коментарів, подорожчання в Болгарії почалося ще протягом 2025 року через очікування переходу країни на євро.

Водночас у Мережі знайшлися й ті, хто не погодився з критикою Болгарії. Один із коментаторів назвав відео змістовним і корисним для людей, які шукають країну для прихистку.

Інша користувачка, навпаки, заявила, що випуск надто негативний, і нагадала про допомогу Болгарії українським біженцям. Вона закликала бути вдячними країні, яка прийняла українців.

Ще один коментатор написав, що українці в Болгарії відкрили чимало власних бізнесів, а це, за його словами, дратує частину місцевих. Він також зазначив, що ціни на оренду та нерухомість суттєво зросли. Водночас користувач вважає, що в країні можна жити, а Варну назвав менш розвиненим містом порівняно з Бургасом.

Були й більш різкі оцінки. Один із користувачів назвав Болгарію та Варну непривітними для українців і поскаржився на ціни, дороги та паркування.

Окремі коментатори, навпаки, закликали не зосереджуватися лише на недоліках. Один із них наголосив, мовляв, «В гостях не дома», але водночас зазначив, що головною перевагою для українців залишається мирне небо.

Медична допомога: складний особистий досвід

Для Юлії окремим випробуванням стало здоров’я. На тлі стресу після переїзду у неї почалися панічні атаки.

Призначене лікування, за її словами, спричинило низку побічних ефектів. Приблизно через півтора тижня після початку прийому препаратів з’явилися сильні головні болі, які тривали понад місяць. Пізніше додалися судоми, тремор та безсоння. Одного разу вона майже п’ять діб не могла заснути.

Коли стан став критичним, Юлія звернулася до швидкої допомоги. Однак, за її словами, бригада не приїхала, а їй порадили самостійно дістатися лікарні.

Попри цей випадок, українка загалом не вважає болгарську медицину поганою та оцінює власну історію як окремий негативний досвід.

Нагадаємо, раніше журналістка розкрила головні хитрощі економії в елітних поїздках, зокрема, до Болгарії.

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