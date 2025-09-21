ТСН у соціальних мережах

Світ
204
1 хв

Скільки мобілізованих росіян загинули на фронті — дані ЗМІ

Понад 40% росіян, які отримали повістки щодо «часткової мобілізації», загинули в перший рік на фронті.

Дмитро Гулійчук
Мобілізовані росіяни

Мобілізовані росіяни / © Getty Images

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на фронті загинуло 15 077 мобілізованих росіян.

Такі дані наводять «Медіазону» та Російська служба ВПС.

Журналісти нагадують, що оголошена Кремлем мобілізація називалася частковою: під призов мали потрапити лише ті, хто вже служив в армії та мав певні військово-облікові спеціальності. Насправді ці обмеження ігнорувалися. Серед тих, хто отримав повістки, опинилися студенти, чоловіки за 60 років, багатодітні батьки, інваліди, а в окремих випадках документи приходили навіть померлим.

Майже половина мобілізованих — 42% — загинули першого року після оголошення «часткової мобілізації» восени 2022-го.

Найбільше загиблих мобілізованих росіян — із Башкортостану та Татарстану. Якщо рахувати на кожні 10 тисяч чоловіків, то лідером із втрат серед мобілізованих з великим відривом стає Бурятія

Найбільші втрати серед мобілізованих росіян зазнали наступу окупантів у районі Вугледару (Донецька область) у 2023 році, а також під час боїв за Авдіївку з жовтня по грудень того ж року.

З 2024 року мобілізовані росіяни також скаржилися, що їх змушують підписувати нові контракти.

Раніше повідомлялося, що в Росії прибрали скандального генерала, який «проспав» прорив ЗСУ у Курщині.

204
