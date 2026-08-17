Скільки насправді потрібно на місяць для життя у Польщі: українка показала реальні витрати

Польща / © www.flickr.com/Andrzej

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Життя у великих польських містах вимагає від українців чималих фінансових витрат навіть на найнеобхідніші речі. Українка Анна, яка кілька років мешкала у Вроцлаві, поділилася детальним розкадруванням свого сімейного бюджету перед тим, як ухвалити рішення про переїзд до Німеччини, а згодом — до Іспанії.

Про конкретні суми щомісячних витрат дівчина розповіла у своєму блозі.

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Найбільша стаття витрат — орендоване житло

За словами українки, вони з хлопцем мешкали у Вроцлаві, який вважається одним із великих і недешевих міст країни. Найважчим фінансовим тягарем для пари виявилася оренда нерухомості.

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За двокімнатну квартиру площею 45 квадратних метрів у районі за дев’ять кілометрів від центру та зі старим ремонтом доводилося сплачувати 3 100 злотих на місяць.

Які витрати на продукти і транспорт

Витрати на харчування виявилися значно меншими за оплату житла. Анна зазначила, що вони купували звичайні продукти в бюджетних мережах.

«У нас доволі звичайне меню було, кожен день червону рибу не їли. Закуплялися зазвичай у Lidl або Biedronka, і в місяць це виходило десь 1 800 злотих на двох», — поділилася дівчина.

Окрім закупівлі продуктів додому, пара кілька разів на місяць відвідувала заклади громадського харчування, що додавало до чека ще близько 350 злотих. Окремою статтею витрат був власний транспорт: на пальне для економного автомобіля щомісяця йшло приблизно 650 злотих.

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Загальний підсумок базового бюджету

Усі обов’язкові щомісячні витрати без урахування незапланованих придбань і розваг становили 5 900 злотих на двох. У перерахунку це становить орієнтовно 71 000 гривень.

Зрештою, після кількох років проживання у Польщі Анна вирішила змінити країну та переїхала до Німеччини, а пізніше обрала для життя Іспанію.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, українка на імʼя Анна, яка жила зі своїм хлопцем у Польщі чотири роки, вирішила обрати для життя іншу країну.

Раніше ми писали, що українка прожила в Польщі та розповіла, що там справді краще, а що гірше.

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До слова, у Польщі зафіксували рекордне зростання кількості депортацій іноземців, серед яких найчастіше опиняються українці.

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