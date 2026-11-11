Армія РФ / © Associated Press

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У 2026 році втрати російської армії у війні проти України можуть сягнути близько 230 тисяч осіб, що стане найвищим річним показником від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє видання The Economist, спираючись на власну математичну модель та дані Росстату, які здобули хакери.

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За інформацією видання, масив даних із баз Росстату здобули хакерські угруповання Silent Crow та «Кіберпартизани BY», які повідомили про злом 1 листопада, а деталі щодо втрат оприлюднили 7–8 листопада.

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За оцінкою Silent Crow, у базі даних Росстату зафіксовано 450 100 смертей, пов’язаних із війною, хоча реальні втрати хакери оцінюють у 504 тисячі солдатів станом на 28 серпня.

Аналіз викрадених матеріалів свідчить про те, що кількість загиблих росіян приблизно подвоювалася кожного року війни. При збереженні цієї тенденції річний показник втрат РФ у 2026 році може досягти 230 тисяч осіб.

Злиті хакерами цифри підтверджують оцінки The Economist, базовані на даних іноземних розвідок та фронтових джерел. Раніше видання оцінювало загальні втрати Росії в межах 374–770 тисяч осіб.

Згідно з трактуванням даних Росстату групою Silent Crow, з початку вторгнення загинуло щонайменше 0,9% російських чоловіків віком до 60 років від довоєнної чисельності цієї групи. У категорії чоловіків від 35 до 49 років цей показник перевищив 1%.

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Видання зазначає, що Україні вдалося втримати лінію фронту ціною значно менших абсолютних втрат. Водночас у відносних числах втрати можуть бути вищими: за даними проєкту UALosses, зібраними з відкритих джерел, загинули 115 952 українських військових (1,1% довоєнного чоловічого населення віком до 60 років), а ще 105 788 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.

У The Economist наголошують, якщо злиті дані Росстату правдиві, це свідчить про те, що Володимир Путін добре усвідомлює масштаби людських втрат від розв’язаної ним війни. Проте аналітики вважають, що навіть такі цифри навряд чи змусять його змінити свій курс.

Агентство Bloomberg перевірило структуру викраденої бази Росстату і не виявило ознак підробки, хоча й не змогло підтвердити автентичність усього масиву криптографічними методами. Сам Росстат підтвердив факт кібератаки, однак заперечує витік захищених даних.

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