Скільки поляків готові захищати батьківщину: опитування вражає

Польські громадяни не демонструють високої готовності до захисту країни в разі воєнної загрози

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Польське суспільство демонструє обмежену готовність до активного спротиву в разі гіпотетичної збройної агресії з боку Росії. За даними свіжого соціологічного дослідження, більшість опитаних планували б уникати прямої участі у бойових діях.

Як свідчить опитування, проведене компанією IBRiS на замовлення видання Rzeczpospolita, у разі війни:

18,5% поляків готові були б залишити країну (у 2023 році — 16%);

ще 14,1% шукали б безпечне місце в межах Польщі;

лише 10,7% респондентів зголосилися б добровільно вступити до війська, що на 5% менше, ніж торік;

близько 25% поляків заявили, що не робитимуть нічого;

волонтерську діяльність обрали б також 25% опитаних.

У порівнянні з аналогічним дослідженням восени 2023 року, кількість тих, хто планує залишати свої домівки чи долучатися до армії, зменшилася.

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За політичними вподобаннями: 23% виборців коаліції заявили, що в разі війни залишили б Польщу. Готовність вступити до війська однакова серед прихильників як влади, так і опозиції — по 13%.

Цікаво, що згідно з даними Центру доктрини та підготовки ЗС Польщі у Бидгощі, майже 48% молоді (покоління Z) виявили готовність захищати країну зі зброєю в руках. Однак у загальному національному опитуванні серед цієї ж групи лише 5% підтримали ідею добровільної участі у збройному спротиві.

Нагадаємо, за словами польського журналіста Даріуша Матерняка Польща та країни Балтії чітко усвідомлюють всю небезпеку, яку несе Росія, тому серйозно ставляться до погроз з боку Москви.