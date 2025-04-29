ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Скільки поляків готові захищати батьківщину: опитування вражає

У порівнянні з аналогічним дослідженням восени 2023 року, кількість тих, хто планує залишати свої домівки чи долучатися до армії, зменшилася.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Польські громадяни не демонструють високої готовності до захисту країни в разі воєнної загрози

Польські громадяни не демонструють високої готовності до захисту країни в разі воєнної загрози

Польське суспільство демонструє обмежену готовність до активного спротиву в разі гіпотетичної збройної агресії з боку Росії. За даними свіжого соціологічного дослідження, більшість опитаних планували б уникати прямої участі у бойових діях.

Як свідчить опитування, проведене компанією IBRiS на замовлення видання Rzeczpospolita, у разі війни:

  • 18,5% поляків готові були б залишити країну (у 2023 році — 16%);

  • ще 14,1% шукали б безпечне місце в межах Польщі;

  • лише 10,7% респондентів зголосилися б добровільно вступити до війська, що на 5% менше, ніж торік;

  • близько 25% поляків заявили, що не робитимуть нічого;

  • волонтерську діяльність обрали б також 25% опитаних.

У порівнянні з аналогічним дослідженням восени 2023 року, кількість тих, хто планує залишати свої домівки чи долучатися до армії, зменшилася.

За політичними вподобаннями: 23% виборців коаліції заявили, що в разі війни залишили б Польщу. Готовність вступити до війська однакова серед прихильників як влади, так і опозиції — по 13%.

Цікаво, що згідно з даними Центру доктрини та підготовки ЗС Польщі у Бидгощі, майже 48% молоді (покоління Z) виявили готовність захищати країну зі зброєю в руках. Однак у загальному національному опитуванні серед цієї ж групи лише 5% підтримали ідею добровільної участі у збройному спротиві.

Нагадаємо, за словами польського журналіста Даріуша Матерняка Польща та країни Балтії чітко усвідомлюють всю небезпеку, яку несе Росія, тому серйозно ставляться до погроз з боку Москви.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie