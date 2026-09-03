Скільки поляків підтримують передавання ракет до Patriot Україні: цифри розчаровують

Пускова установка Patriot / © Associated Press

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Згідно з новим опитуванням IBRiS, майже дві третини громадян Польщі виступають проти передавання Україні ракет до Patriot із власних запасів країни. Водночас прихильники різних політичних сил у Варшаві демонструють суттєвий поділ у цьому чутливому питанні оборонної підтримки.

Про це пише Natural News.

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Скільки поляків проти передавання Україні ракет до Patriot?

Дослідження проводилося протягом 21-22 липня серед 1067 респондентів по всій Польщі. Як показали результати, 64,4% опитаних виступили проти передавання ракет Україні. При цьому 46,8% заявили, що Польща категорично не повинна цього робити, а ще 17,6% радше не підтримують таке рішення.

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Водночас за передавання ракет висловилися 21,6% респондентів. Із них 14,4% радше підтримують відповідний крок Варшави, а 7,2% вважають, що Польща однозначно повинна передати Україні ракети. Ще 14% учасників опитування не змогли визначитися з відповіддю.

Проти ракет Patriot для України переважно опозиційні виборці

Опитування також виявило суттєві політичні відмінності в оцінках можливого передавання Patriot.

Зокрема, серед виборців опозиційних сил — «Права і справедливості», «Конфедерації», «Конфедерації Польської корони» та «Разом» — 82% не підтримують передавання ракет Україні. Позитивно до такого рішення ставляться лише 10%.

Водночас Варшава продовжує декларувати довгострокову підтримку України. У зовнішньополітичній стратегії Польщі на 2026-2030 роки країна підтвердила намір і надалі допомагати Києву, а також закликала європейські держави активніше долучатися до забезпечення регіональної безпеки.

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Прихильники польського уряду мають іншу позицію щодо ракет Patriot

Серед виборців правлячої коаліції ситуація протилежна. 49% із них підтримують передавання Україні ракет до Patriot, тоді як 35% виступають проти.

Таким чином, навіть серед прихильників уряду немає одностайності щодо подальшої військової допомоги Україні. Це питання залишається одним із тих, що викликають найбільші суперечки в польському суспільстві.

Польща враховує власні потреби в ППО

Точна кількість ракет-перехоплювачів Patriot на озброєнні польських Збройних сил не розголошується. Водночас, за оцінками, йдеться приблизно про 208 ракет.

Віцеспікер польського парламенту Кшиштоф Босак раніше заявляв, що частина переданих Україні боєприпасів фактично була придбана Польщею. Спочатку ці ракети планували використовувати для посилення ППО самої Варшави.

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Керівник Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марчин Пшидач також підтверджував, що Польща свого часу відмовилася від місця в черзі на закупівлю американських ракет, аби їх могла отримати Україна.

Питання збереження достатнього рівня власної обороноздатності, ймовірно, є одним із чинників, які впливають на ставлення поляків до подальшої військової допомоги Києву.

Нагадаємо, згідно з опитуванням IBRiS на початку липня, 52,2% поляків підтримують подальшу військову допомогу Україні, тоді як 45,2% виступають проти, що свідчить про значне зниження підтримки порівняно з 2022 роком (77,5%). Зміна настроїв пов’язана з історичними суперечками, зокрема щодо УПА та передавання систем Patriot.

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