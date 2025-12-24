Скільки поляків підтримують відправлення військ до України: дані опитування

«Ми воювати не підемо»: Чому польська молодь найбільше боїться миротворчих місій в Україні / © Associated Press

Реклама

Лише 22% поляків підтримують відправлення своїх військ до України.

Про це свідчать результати опитування SW Research, проведеного на замовлення польського видання Rzeczpospolita.

«Якби безпека повоєнної України була гарантована розміщенням там європейських військ, на вашу думку, чи повинна Польща направити війська до України?» — саме це запитання поставили учасникам опитування соціологи.

Реклама

Загалом 59,8% поляків проти відправлення польських військ.

Ще 17,9% респондентів заявили, що не мають сформованої позиції з цього питання.

І лише 22,3% опитаних підтримують відправлення польських миротворців до України.

Найбільше проти участі Польщі у миротворчій місії виступає польська молодь, яка, ймовірно, боїться, що саме їм доведеться служити. Так, 64% поляків віком 25-34 років виступають проти відправлення польських солдатів до України.

Раніше повідомлялося, що Польща обурена, що її виключили з мирних переговорів.