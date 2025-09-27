Польща. / © Associated Press

Більшість громадян Польщі підтримують збиття російських літаків, якщо вони порушили повітряний простір країни-члена НАТО.

Про це свідчить опитування SW Research на замовлення Onet.

Респондентів запитали, чи повинні країни-члени Альянсу збивати російські винищувачі, які порушують повітряний простір країн-членів. Ствердну відповідь дали 67% опитаних. Проти таких дій - 8,7% респондентів. Крім того, 24,2% опитаних вибрали відповідь "важко сказати/не маю думки".

За збиття російських винищувачів частіше виступають чоловіки (73,4%) ніж жінки (61,3%).

Агентством SW RESEARCH, яке проводило онлайн-інтерв'ю на інтернет-панелі SW Panel, зауважує, що підтримка таких дій зростає також із віком. У віковій групі до 24 років “за” висловилися 54,7% опитаних. Черед осіб 50+ "так" відповіли 70,3%.

Нагадаємо, кілька днів тому Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що нібито НАТО готове відповісти на подальші порушення свого повітряного простору винищувачами РФ повною міро. Зокрема, йдеться про можливість збиття російських літаків. Нібито цього тижня євродипломати передали Кремлю чітке попередження про це.

В адміністрації диктатора Володимира Путіна відреагували на ці повідомлення. Москва наполягає, що нібито всі польоти літаків її збройних сил здійснюються у "суворій відповідності" до міжнародних правил. Такі заяви у Кремлі називають “безвідповідальними”.

