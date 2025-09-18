Російська загроза і Польща / © із соцмереж

Більшість поляків готова захищати країну в разі війни з Росією.

Про це свідчить опитування Інституту досліджень Pollster на замовлення Super Express.

Лише 30% респондентів у ситуації війни з Росією хотіли б залишити Польщу.

«Я приємно здивований, адже побоювався, що результати будуть ближчими до рівня „половина на половину“, — прокоментував польський військовий Аркадіуш Купс.

Більшість поляків залишиться, якщо Росія нападе — результати опитування

Російська агресія проти України розпочалася ще 2014 року, але лише повномасштабна війна, яка триває вже понад три роки, змусила багатьох усвідомити небезпеку імперських амбіцій Кремля, зазначає місцеве видання Рolityka, де коментують результати опитування.

Польща регулярно стає мішенню диверсій, кібератак та провокацій, а нещодавні атаки дронів вважають в країні черговим етапом цієї гібридної війни.

Тож на запитання анкети: «Чи плануєте ви виїзд із Польщі у разі російської агресії?» ствердно відповіли лише 30% опитаних, тоді як 70% заявили, що залишаться в країні.

«Зрозуміло, що у випадку війни мати з дитиною може прагнути виїхати, але ті, хто має боронити країну й ставати на кордоні, мусять залишатися. Сподіваюся, ці декларації не надто відрізняються від реальності й показник не є завищеним», — додав колишній військовослужбовець спецназу.

Армії недостатньо — потрібні резервісти

За словами Купса, останнім часом він проводить чимало тренінгів із безпеки для великих компаній.

«Під час перерв молодь підходить і запитує, чи вже настав час виїжджати з країни. Також цікавляться, які напрямки вважаються найбезпечнішими. Дехто наголошує, що сплачує податки на професійну армію й очікує, що вона їх захистить. Але це нереально: армії вистачить на 3–4 місяці, а потім мають долучатися резервісти», — пояснив військовий.

Щодо самого опитування, то Інститут досліджень Pollster 1виконав його 10–11 вересня 2025 року методом CAWI серед вибірки у 1020 дорослих поляків.

Тим часом результати опитування в Німеччини вразили експертів. Більшість респондентів в країні побоюється нападу Росії та вважає, що це може відбутися найближчим часом.

Тож страх перед війною у Німеччині зростає.

Нагадаємо, 53% українців вірять, що через 10 років країна стане успішною у складі ЄС. За результатами опитування в Україні, молодь та старші громадяни демонструють найбільший оптимізм, проте 40% сумніваються у процвітанні.