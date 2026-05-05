Скільки ракет накопичила Росія: розвідка розкрила запаси "Орешніків", "Кинджалів" і "Калібрів"

Росія зуміла накопичити значну кількість різноманітного далекобійного озброєння / © ТСН

Попри збільшення кількості повітряних атак по Україні ракетні запаси Кремля не вичерпуються. Як пояснюють у розвідці, Москва докладає значних зусиль для збільшення потужностей власного військово-промислового комплексу. Це дає окупантам змогу вчасно поповнювати свої арсенали та утримувати їх на стабільному рівні.

Про це пише NV із посиланням на дані ГУР.

Скільки ракет має Росія

Станом на середину квітня 2026 року держава-агресорка зуміла накопичити значну кількість різноманітного далекобійного озброєння. За підрахунками розвідки, наразі ворог тримає в резерві до 10 новітніх балістичних ракет середньої дальності «Орешнік» і до 50 північнокорейських ракет типу KN-23. Щодо іншої балістики та гіперзвукової зброї, то росіяни мають близько 200 одиниць «Іскандерів-М», до 100 «Кинджалів» та 230 протикорабельних «Цирконів».

Крім того, окупанти мають вагомі запаси крилатих ракет:

690 «Оніксів»

460 «Калібрів»

350 Х-22/32

120 Х-101

110 «Іскандерів-К»

Порівняно з груднем 2025 року загальна картина арсеналу РФ суттєво не змінилася, хоча кількість «Кинджалів» у їхньому розпорядженні зросла вдвічі — від 50 до 100 одиниць.

Темпи виробництва

Російська промисловість продовжує щомісяця випускати нові партії зброї. За даними ГУР, зараз заводи РФ здатні виробляти найбільше крилатих ракет Х-101 (до 70 одиниць) та балістичних «Іскандер-М» (до 60 штук на місяць). Обсяги виготовлення іншого озброєння скромніші: підприємства щомісяця здають до 25 «Калібрів», близько 10 «Іскандерів-К» і «Кинджалів», а також до трьох ракет «Циркон».

Цікаво, що темпи випуску певних видів ракет впали порівняно з кінцем минулого року. Зокрема, місячні обсяги виробництва «Іскандерів-К» та «Оніксів» скоротилися від 20 до 10 та 5 одиниць відповідно, а випуск ударних систем РМ-48У зменшився з понад ста до сорока одиниць. Натомість виготовлення крилатих ракет Х-101 лише зросло.

Як Україна планує перехоплювати «Орешніки»

Створення власних Космічних сил дозволить Україні оперативно фіксувати пуски російської балістики та заздалегідь попереджати громадян про загрозу. Водночас держава паралельно розвиватиме власні технологічні спроможності для кінетичного знищення таких складних цілей.

Найефективніше збивати ракетоносії типу «Орешнік» до моменту розділення їхніх бойових блоків у міжнародному космічному просторі, на висотах понад 100 кілометрів. Після розділення ракета перетворюється на кілька цілей, які маневрують на гіперзвукових швидкостях, що робить їхнє подальше перехоплення вкрай складним завданням.

