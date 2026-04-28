Світ
97
2 хв

Скільки РФ щогодини витрачає на війну в Україні: названо шокувальні цифри

РФ посіла третє місце у світі за оборонним бюджетом, поступившись лише США та Китаю.

Руслана Сивак
Армія РФ / © Associated Press

Росія рекордно наростила витрати на армію, які у 2025 році сягнули 190 мільярдів доларів. Це найвищий показник із часів розпаду СРСР, який вивів державу-агресора на третю сходинку світового рейтингу за обсягом військових асигнувань після США та Китаю.

Про це йдеться у свіжому звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Рекордні витрати та частка в бюджеті

За підрахунками аналітиків, порівняно з довоєнним періодом військові витрати РФ зросли на 96%. У середньому країна витрачає на армію майже 22 мільйони доларів щогодини. Вперше в сучасній історії Росії на військові потреби спрямували 20% усіх державних видатків. Проте з урахуванням прихованих статей у сферах освіти та соцполітики ця цифра значно вища.

«Загальні військові витрати — майже 16 трлн рублів. Це близько 38% федерального бюджету», — констатують експерти SIPRI.

Світові лідери з військових видатків

Загалом світові витрати на оборону склали 2,5% від глобального ВВП. П’ятірка лідерів 2025 року виглядає так:

  1. США — 954 млрд доларів (скорочення на 7,5%);

  2. Китай — 336 млрд доларів (зростання на 7,4%);

  3. Росія — 190 млрд доларів;

  4. Німеччина;

  5. Індія.

Сукупно ці п’ять держав забезпечують 58% усіх світових військових витрат.

Скільки світ витратив на військові потреби у 2025 році / © Скріншот

Позиція України та НАТО

Повідомляється, що Україна посіла сьоме місце у світовому рейтингу, збільшивши оборонні видатки на 20% — до 84,1 млрд доларів. Ця сума становить приблизно 40% внутрішнього валового продукту країни.

Водночас витрати 32 країн-членів НАТО склали понад 1,5 трильйона доларів, що дорівнює 55% загальносвітових витрат. При цьому 23 країни Альянсу вже виконали норму витрат на оборону в розмірі не менше 2% від власного ВВП. У першу десятку за витратами також увійшла Японія, випередивши Ізраїль (11 місце). Наприкінці списку з 40 країн, які аналізував інститут, опинилися Іран, Чехія та Ірак.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія планує 2026 року набрати до своєї армії щонайменше 18,5 тисяч іноземців. Для цього по всій країні вже перевірили чоловіків-іноземців віком від 18 до 60 років і кожному регіону поставили чіткий план — скільки людей вони мають відправити на війну.

Раніше ми писали, що Україні триває мобілізація, яку можуть продовжити до серпня 2026 року, і, як зазначають у Верховній Раді, найближчим часом відповідне законодавство може зазнати змін.

