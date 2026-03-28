Скільки Росія заробляє на війні в Ірані: Зеленський озвучив шокувальні цифри

Росія наживає мільярди на війні в Ірані

Російська Федерація отримує колосальні фінансові прибутки через дестабілізацію ситуації та війну на Близькому Сході. Країна-агресорка вже заробила мільярди і може повністю перекрити дефіцит свого бюджету, якщо бойові дії затягнуться.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу в суботу, 28 березня.

Мільярдні прибутки Кремля та збитки Близького Сходу

За словами глави держави, наразі лунають дуже різні оцінки щодо заробітків Москви — дехто каже навіть про 300 мільйонів щоденно. Проте, за даними українських фахівців із питань санкцій, лише за перші 15 днів війни Росія збагатилася приблизно на два мільярди.

Водночас країни Близького Сходу зазнають колосальних збитків. Як зазначив президент, лише через безпосередні удари вони вже втрачають від 30 до 35 відсотків своїх прибутків, і це навіть без урахування масштабних наслідків блокування Ормузької протоки.

«Це точно на сьогодні не допоможе руським так сильно, але залежить від того, скільки буде війна. Якщо нараховували на 26-й рік дефіцит 100 мільярдів, тобто вони можуть повернути ці 100 мільярдів, якщо війна буде продовжуватись», — наголосив Володимир Зеленський.

Передавання технологій та обмін інформацією

Президент підкреслив, що точні цифри щодо російських прибутків стануть відомі після глибокого аналізу, який він отримає згодом. Проте вже зараз очевидно, що Москва максимально використовує цей конфлікт для власного посилення на тлі шалених витрат на війну проти України.

Крім того, українська сторона фіксує тісну співпрацю між Москвою та Тегераном. Росіяни вже точно діляться з іранцями важливою інформацією та деякими технологіями, хоча підтверджених даних щодо кількості зброї, яку російська армія могла б перекинути до Ірану, поки що немає.

Війна в Ірані — останні новини

На тлі загострення ситуації президент США Дональд Трамп демонструє вкрай суперечливі сигнали, чим викликає розчарування серед республіканців та союзників. З одного боку він одночасно закликає до миру та заперечує наміри Ірану укласти перемир’я, а з іншого — віддає наказ розмістити тисячі додаткових військових.

Такі мінливі заяви з Білого дому викликають тривогу, адже Трамп уникає конкретики щодо того, що саме вважатиметься перемогою США у цій війні. Білий дім фактично опинився між тиском арабських союзників та вимогами деяких політиків просто вийти з конфлікту.

Водночас для нашої держави криза на Близькому Сході несе як ризики, так і нові можливості. Оцінюючи те, як війна в Ірані вплине на підтримку України, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос наголосив на перспективах вітчизняного військово-промислового комплексу.

За його словами, успішне постачання антишахедних дронів стало серйозним проривом на щільний близькосхідний ринок озброєнь. Це може залучити фінансування арабських країн в українську ракетну програму та інші розробки, хоча водночас Київ отримує тимчасовий негатив у вигляді зростання світових цін на нафту, що живить російський бюджет.