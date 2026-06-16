Скільки росіян хочуть завершення війни: Зеленський вразив цифрою

Війна в Україні

Реклама

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що більшість росіян — 60% — хочуть завершення війни в Україні.

Таку статистику глава держави озвучив під час виступу на конференції Reuters Next на G7.

Він пояснив, що російський народ бачить, що армії Путіна не перемагає на фронті.

Реклама

«Ми були єдині в думці, що Росія не перемагає, втрачає багато людей і повинна якомога швидше укласти угоду. Ініціатива не в її руках», — сказав він після зустрічі із лідерами G7.

Зеленський також висловився про втрати російської армії в Україні. За його словами, йдеться про величезну кількість вбитих окупантів.

«Зараз вони починають розуміти, що не виграють цю війну, і саме тому її потрібно зупинити. Так, я не впевнений, що це дійсно гуманна причина, бо якщо у тебе великі втрати, то війну треба припиняти… Понад 60% російського суспільства хочуть зупинити цю війну», — зазначив він та закликав партнерів до тиску на Москву.

Війна в Україні — останні новини

Зеленський вважає, що посилення санкцій проти Росії може змусити Путіна сісти за стіл переговорів на умовах Києва та завершити війну в Україні. Він додав, що міжнародний світ бачить, що диктатор не хоче покидати територію України, відкидаючи пропозиції про перемовини.

Реклама

Також він висунув Путіну умову. Український президент заявив, що перемовини для миру мають відбутися до зими, або на Москву чекають наслідки. Він пропонує зустрітися у третій країні — Швейцарії, Туреччині, США або одній із країн Близького Сходу. Тим часом Кремль наполягає на Москві.

Новини партнерів